立委李貞秀身分惹議 卓榮泰回應：一切依國籍法認定

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
民眾黨新科立委李貞秀身份惹議，遭執政黨質疑違反「國籍法」相關規定。行政院長卓榮泰今天下午出席「2026年第34屆台北國際書展」活動前受訪時指出，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律。他強調，一切將依《國籍法》的標準來完成認定，確認是否具有合法的國會議員資格。記者林俊良／攝影
民眾黨新科立委李貞秀日前完成宣誓就職程序，然而因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反「國籍法」相關規定。行政院卓榮泰今天對此表示，中華民國國會議員必須依照中華民國法律，一切將依「國籍法」標準來認定。

行政院長卓榮泰今天下午出席「2026年第34屆台北國際書展」活動前受訪時指出，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律。他強調，一切將依《國籍法》的標準來完成認定，確認是否具有合法的國會議員資格。

卓榮泰出席「2026年第34屆台北國際書展」活動，會見文化部邀請，來自花蓮光復鄉的學童，並發送讀書禮券。

國籍法 中華民國 行政院 卓榮泰 李貞秀 台北國際書展
