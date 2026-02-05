立委李貞秀身分惹議 卓榮泰回應：一切依國籍法認定

民眾黨新科立委李貞秀日前完成宣誓就職程序，然而因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反「國籍法」相關規定。行政院長卓榮泰今天對此表示，中華民國國會議員必須依照中華民國法律，一切將依「國籍法」標準來認定。

行政院長卓榮泰今天下午出席「2026年第34屆台北國際書展」活動前受訪時指出，中華民國的國民都要依照中華民國的法律，中華民國的國會議員更要依照中華民國的法律。他強調，一切將依《國籍法》的標準來完成認定，確認是否具有合法的國會議員資格。