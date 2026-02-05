聽新聞
拒給李貞秀機密資料 政院：履行立院監督憲法義務 劉世芳疑慮參酌

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

內政部認定民眾黨不分區立委、陸配李貞秀未完成就職程序，部長劉世芳也表明不提供密件以上資料。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院會在合乎憲法還有依法行政的前提下履行憲法義務，對於劉世芳所提的相關法律疑慮，政院將予以參酌。

李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理。內政部長劉世芳已言明，將要求內政部不提供密件以上資料。

劉世芳今出席行政院會後記者會時指出，台灣是資訊開放國家，但若牽涉政府施政，就受政府資訊公開法、檔案法、國家機密保護法、個人隱私法等法律規範，而密等與否是由機關首長認定，內政部是按相關規範作為密件是否提供的原則，也希望各部會首長能按目前審認規定辦理。

各界關注，行政院是否採取相同作法，通令各部會比照內政部態度，甚至拒絕李貞秀的質詢。

李慧芝指出，擔任國家公職就須遵守國籍法規範，沒有任何例外，這也是國家對公務員國家忠誠的基本要求；就行政院立場，行政院本來就要接受立法院監督，但會在合乎憲法和依法行政的前提下履行憲法義務。

李慧芝表示，行政院一切作為都依法行政，對於劉世芳提到的相關法規疑慮，政院將予以參酌。

此外，媒體關注，中選會公告李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，但中選會委員數量不足以舉行委員會認定，將採後續追認，被質疑是否合法。

李慧芝指出，中選會是獨立機關，日前是依憲法、公職人員選舉罷免法公告遞補名單，行政院尊重中選會職權行使；至於個案任職前是不是依循國籍法相關規定，並非不是中選會職權。

行政院 劉世芳 內政部
