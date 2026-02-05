梁文傑：兩岸條例規範陸配參政權 就任公職適用國籍法

中央社／ 台北5日電

陸配李貞秀就任民眾黨不分區立委，是否放棄中國國籍引發爭論。陸委會副主委梁文傑今天解釋，部分人認為陸配參選就任公職應屬兩岸條例，但其實兩岸條例規範的是陸配參政權，就任公職是適用國籍法，外界應是有所誤解。

李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，表示有申請放棄中國籍但不被受理，也引發外界對陸配放棄國籍的適法爭議。

梁文傑在行政院會後記者會解釋，陸配參政權是規範在台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）之中，但是選上後就任公職是規範在國籍法。

他強調，部分人認為特別法適用應優於普通法，但這是誤解，所謂特別法適用優於普通法，是針對同一事項。在此事上，兩岸條例僅規定陸配可以參選，後續就任公職是要按照國籍法規定。

根據兩岸人民關係條例，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨。

另依國籍法規範，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任國籍法所定應受國籍限制的公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。

國籍法 陸配 兩岸人民關係條例
