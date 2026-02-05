聽新聞
再推韓國瑜 劉世芳：未收到李貞秀退中籍申請 二度發函立院解職

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者黃婉婷／攝影
內政部長劉世芳。記者黃婉婷／攝影

民眾黨立委、陸配李貞秀放棄中國國籍爭議引發關注。內政部長劉世芳今在行政院會後記者會指出，內政部至今未收到李貞秀退籍中華人民共和國國籍的申請表影本，等同未完成就職程序，依「國籍法」，解職程序由立法院進行，內政部已二度發函提醒立法院法令規定。

行政院發言人李慧芝說，行政院支持內政部的做法，檢視李貞秀是否能提供完整說明及退籍申請書，確認李是否啟動國籍放棄程序，而立法院作為解職機關，也應回函內政部做出說明。

李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍但不被受理；當時內政部指出，據李貞秀所述可證明李貞秀仍具中國大陸國籍，若遭拒絕受理也應提出佐證證明，以確認李貞秀在到職前已辦理放棄中國國籍，劉世芳也在媒體專訪指出，會要求內政部不提供密件以上資料。

對於李貞秀是否符合國籍法規定，內政部、立法院尚在釐清。劉世芳指出，依據國籍法第20條，李貞秀正式就職前應申請放棄退出中華人民共和國國籍，並將正式退籍文件送交擬任機關立法院；內政部已於1月30日前，分別將法令規範行文給李貞秀、中選會、司法院及立法院。

劉世芳表示，目前為止，內政部並未收到李貞秀退籍中華人民共和國國籍的申請表影本，「理論上，可能她並沒有完成全部的就職手續」，按照國籍法規定，立法委員解職機關為立法院，因此就由立法院進行應有程序；內政部也二度將法令規範發文給立法院。

媒體追問，劉世芳稱李貞秀就職前就發現他有雙重國籍，並要求放棄中華人民共和國國籍，是否代表政府承認中華人民共和國是另個國家？劉世芳指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國是主權獨立國家，全台灣人民都非常清楚。

李貞秀風波再次引發國內對於陸配參政的討論，陸委會副主委梁文傑說明，陸配參政權規定在兩岸條例，如何就任公職則由國籍法規範，不少人主張「特別法優於普通法」是個誤解，此情況僅發生在特別法和普通法都針對同一事項有所規定時，反之則是「個別適用」。

梁文傑指出，也就是說，兩岸條例僅規定陸配入籍10年後可以參選，但就任公職就要按照國籍法規定。

國籍法 李貞秀 內政部
