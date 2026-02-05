聽新聞
黃國昌：綠對付李貞秀只是起手式 用國安法辦也不會驚訝

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳（圖）昨晚表示，未來不提供李調閱密件。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳揚言不提供密件資料。民眾黨立委陳昭姿今天表示，中選會已經頒發李貞秀當選證書，內政部卻要求出示放棄國籍證明，民進黨立委有意見就勇敢修憲，同時也反嗆劉世芳「難道是在扮演大法官嗎？」

針對李貞秀國籍爭議，劉世芳昨天接受網路節目專訪，重申內政部不是霸凌陸配，而是法律規範當選立委必須放棄母國國籍，未來會盡量要求內政部不提供「密件以上資料」，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表達認同，反嗆民眾黨測試台灣法治底線。

陳昭姿今天在立法院受訪時說，李貞秀具有中華民國國籍，所以現在就回到憲政法治，麻煩賴清德總統回去好好讀一下憲法，「如果我們承認對岸是個國家，才會開始有所謂『放棄國籍』之說，但是憲法現況是什麼？」

陳昭姿質疑，中選會已經頒發李貞秀當選證書，陸委會也認定李貞秀有立委資格，唯獨內政部要求出示放棄國籍證明，這已經不僅是黨內互打，而是前朝後朝政府互打，不過剛好也趁這個機會好好檢討，台灣跟中國的關係到底是什麼。

陳昭姿表示，民進黨立委有意見就修憲，過去完全執政也沒有處理，如今卻追殺民眾黨陸配立委，「李貞秀登記參選時沒有問題，當選的時候也沒有問題，現在已經拿到當選證書也完成宣誓，今天民進黨還要講什麼？」

有關劉世芳揚言不提供密件資料，陳昭姿聽聞後則反嗆「劉部長是在扮演大法官嗎」，怎麼會禁止領有當選證書、完成宣誓就職的立委履行職務。

此外，民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目專訪，他說就算不是機敏資料，內政部過去也是不提供，自己在立法院質詢劉世芳，對方就是擺出高傲的表情，「劉世芳在國會的嘴臉就是那樣，即使不是機密資訊，我站在備詢台上面，她什麼時候好好回答過問題。」

黃國昌說，李貞秀只是一個起手式，民進黨政府的攻勢不會停止，「到時候被用國安法辦，我也不會太驚訝，一連串攻勢早就鋪排好了。」

李貞秀 國籍 劉世芳
