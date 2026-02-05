李貞秀棄國籍表格錯誤多自稱「比較懶」 陳培瑜：廉恥心沒下限

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨新科立法委員李貞秀（右）3日宣誓就職，秀出的「退出中華人民共和國國籍申請表」遭質疑是記者會前臨時亂填。圖／聯合報系資料照
民眾黨新科立法委員李貞秀（右）3日宣誓就職，秀出的「退出中華人民共和國國籍申請表」遭質疑是記者會前臨時亂填。圖／聯合報系資料照

民眾黨新科立委李貞秀的「退出中華人民共和國國籍申請表」遭質疑是記者會前臨時亂填，李昨天說「她比較懶，能不做盡量不做。」民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，公開在螢幕前說自己懶惰，這應該是廉恥心沒有下限的人才做得出來的事情，她要把「脖子掛大餅」的故事送給李委員。

陳培瑜先是驚呼「哎呦我的媽呀」，隨後說台灣人從小聽過一個故事「有一個人非常懶惰，懶到吃飯都不願意站起來，也不願意從床上坐起來開口吃飯，他的家人出門前在他脖子上掛一個大餅，結果他懶到只把前面的餅吃完，懶到沒辦法把後面的餅轉到前面來，最後餓死在床上。」

陳培瑜說，大家應該非常清楚，懶惰這件事情，對一個立法委員來說，絕對不是「標準配備」。好好讀法案、好好跟助理討論預算、好好做諮詢向支持者交代，才是所有小草跟小蔥想要看到的「最有戰力」的立委。公開在螢幕前說自己懶惰，這應該是廉恥心沒有下限的人才做得出來的事情，因此她要把這個「脖子掛大餅」的故事送給李委員。

至於李貞秀稱自己沒有中國護照，陳培瑜指出，護照有幾本可能不重要，關鍵是手上的「雙重國籍」就是沒有解決，李貞秀到台灣來後，合法申請台灣的護照，當然非常歡迎，台灣的護照非常好用，在全世界通行的民主國家比中國多非常多。

「但我也要問，妳有沒有中國護照？」陳培瑜強調，這件事情請說清楚，最後不管是護照、通行證、入台證等，都還是沒有辦法說明為什麼沒有辦法在就職前完成「放棄國籍」的申請，大家不要忘記，李貞秀公開說在黃國昌辦公室已經實習兩年了，當中難道都沒有做過努力？為什麼到現在還是沒有辦法提出有效的證明？這才是李貞秀和民眾黨到目前為止最大的問題。請不要再放煙霧彈、請不要再扯東扯西，請不要再掩蓋相關的事實。

護照 李貞秀 陳培瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

質疑李貞秀假離婚因財產申報 陳培瑜：合理懷疑跟陸有無金錢往來

陳培瑜：民眾黨測試法治底線 盼各部快討論不給李貞秀密件

上海居民可金馬遊 民進黨團：共產黨掐人民脖子當政治籌碼

綠：民眾黨若認同國籍法 不同人就不應有不同解釋

相關新聞

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，內政部數度發函立法院，若立法院持續不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉...

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

對於立委李貞秀的國籍問題，陸委會發言人梁文傑今主持陸委會記者會時回應，國台辦就是表明不會讓李貞秀放棄中華人民共和國國籍，...

影／李貞秀國籍爭議 劉世芳：內政部不提供「密件以上資料」供其索資

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳今天在內政部舉行記者會，針對李貞秀國籍爭議，劉世芳邀請法制處處長鄭信偉出面說...

搬出「不給李貞秀密件」法律依據 劉世芳：委員會備詢也可不答復

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，內政部長劉世芳率先表態不提供調閱密件。劉世芳今強調，機關首長本就對密等有決定權，她身...

立委李貞秀身分惹議 卓榮泰回應：一切依國籍法認定

民眾黨新科立委李貞秀日前完成宣誓就職程序，然而因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反「國籍法」相關規定。行政院長卓榮...

李貞秀無法放棄中國籍還能當立委？卓揆：一切依國籍法標準認定

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀宣誓就職，並指有申請放棄中國籍但不被受理。對此，行政院長卓榮泰指出，中華民國國民都要依照中華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。