質疑李貞秀假離婚因財產申報 陳培瑜：合理懷疑跟陸有無金錢往來

民眾黨立委李貞秀除國籍爭議，針對被質疑假離婚一事，她昨說「每一段婚姻都有難處，不希望被拿出來討論。」民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，她猜想可能是財產申報、財產公開有所疑慮，且到底是有什麼樣的離婚協議，「讓前夫願意讓妳的公司登記在他的診所？」

陳培瑜表示，她每一年都要申報財產，不論是先生、家裡未滿18歲的小孩名下財產、存款，就算是小時候在郵局開戶，最後只剩下一塊錢都要申報，這是身為民意代表最重要對於國人公開透明的責任。

陳培瑜說明，她會質疑李貞秀會不會假離婚，是猜想可能在財產申報上有所疑慮，或是若還有婚配關係，擔任立委的這兩年當中，所有金流、帳戶都要公開透明，「這件事情是不是他們有所疑慮、有所擔心，才做出這個動作，當然這都只是我的合理懷疑，最好的方法就是自己出來說清楚。」

陳培瑜指出，大家不要忘記了李貞秀來自於中國，目前為止又自己公開說只有中華人民共和國籍，在這個前提下，當然會合理懷疑跟中國那邊有沒有其他包括金錢的往來。

媒體追問李貞秀新創公司地址與前夫地址相同，陳培瑜說，在台灣不同公司登記在同一個地址確實有前例，但李委員如果新創公司做的業務，與前夫的診所在同一個地方，可能還是要出來說清楚，「不要忘記你們已經離婚了，到底是有了什麼樣的離婚協議，讓妳的前夫願意讓妳的公司登記在他的診所？」

陳培瑜質疑，是不是因為財產申報的問題，導致要做出「疑似假離婚」的動作？不管是地址登記或是未來的帳戶金流，這都是希望台灣人一起看清楚。民眾黨就是打算測試台灣人法治底線，請不要再欺負台灣人。