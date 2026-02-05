陳培瑜：民眾黨測試法治底線 盼各部快討論不給李貞秀密件

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳（圖）昨晚表示，未來不提供李調閱密件。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳（圖）昨晚表示，未來不提供李調閱密件。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳昨晚宣布未來不提供李貞秀調閱密件。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今上午表示，樂見內政部率先表態，盼各部會要趕快討論、回應人民對立院的疑慮，而一切的源頭，就錯在民眾黨提名李貞秀，想測試台灣法治底線。

陳培瑜表示，民眾黨會推李貞秀其實就是在測試台灣的法治規範底線，想知道紅色勢力一步一步進逼台灣，到底還可以到什麼程度，但現在非常樂見內政部已經率先表態，不會提供相關機密資料，當然也希望就法治層面，每一個部會必須要趕快討論，如何回應台灣人民對於立法院的疑慮。

陳培瑜強調，一切的源頭就錯在，民眾黨為什麼要提名一個沒有辦法解除雙重國籍的人來擔任立委，既然都已經提蘇子喬作為中選會的被提名人，實在沒有理由當初做出這樣的決定，所以錯就錯在民眾黨的「提名」想要測試台灣法治底線。

至於機密文件如何送到立法院，陳培瑜說，一般立委辦公室在收到密件，通常會有信封袋密封，且黏得非常牢、非常緊，甚至更機密的資料，信封袋是用兩層包裝，每一個立委辦公室收到機密文件後，第一時間由助理放在委員個人的辦公桌上，等委員開完後，每一個委員怎麼處理，就尊重每個委員，因此不管機密分成哪幾種，但只要在信封上面密封處蓋上一個密字，就是機密文件，就要請每個委員好好把這些機密文件收好。

機密 民眾黨 李貞秀
相關新聞

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，內政部數度發函立法院，若立法院持續不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉...

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

對於立委李貞秀的國籍問題，陸委會發言人梁文傑今主持陸委會記者會時回應，國台辦就是表明不會讓李貞秀放棄中華人民共和國國籍，...

影／李貞秀國籍爭議 劉世芳：內政部不提供「密件以上資料」供其索資

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳今天在內政部舉行記者會，針對李貞秀國籍爭議，劉世芳邀請法制處處長鄭信偉出面說...

搬出「不給李貞秀密件」法律依據 劉世芳：委員會備詢也可不答復

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，內政部長劉世芳率先表態不提供調閱密件。劉世芳今強調，機關首長本就對密等有決定權，她身...

立委李貞秀身分惹議 卓榮泰回應：一切依國籍法認定

民眾黨新科立委李貞秀日前完成宣誓就職程序，然而因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反「國籍法」相關規定。行政院長卓榮...

李貞秀無法放棄中國籍還能當立委？卓揆：一切依國籍法標準認定

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀宣誓就職，並指有申請放棄中國籍但不被受理。對此，行政院長卓榮泰指出，中華民國國民都要依照中華...

