新聞眼／長照3.0政策薄弱 無視重症家庭需求

聯合報／ 本報記者陳雨鑫
台灣正快速邁入「零家庭照顧者的時代」，長照早已不是「補充家庭人力」，而是朝向「取代家庭」。圖/AI生成
七十九歲母親照顧癱瘓兒子逾五十年，在力竭之際徬徨無助，釀成無可挽回的悲劇，法院判刑之餘，罕見建請總統特赦，總統府事後發布新聞，強調「政府深切關注，將持續強化長照支持網絡」，但長照三點○政策對重症的照顧布局薄弱到無以復加，「強化長照支持網絡」宛如場面話。

台灣正快速邁入「零家庭照顧者的時代」，高齡化少子化、單身化成為社會趨勢，失能與失智人口快速攀升，但家庭功能卻持續崩解，長照早已不是「補充家庭人力」，而是朝向「取代家庭」。然而，長照三點○的資源配置錯誤，大量投注在輕症、亞健康與社區延緩失能，對承受廿四小時照顧壓力的重症家庭，始終缺乏明確解方。

舉例來說，家中如有嚴重失能者，不是送至機構，就是撐在家中，如果入住廿四小時養護機構，政府一年補助十二萬元，即便未來提高到十八萬元，面對每月四、五萬以上不等的費用，依然杯水車薪；至於留在家中，不少人聘請外籍看護照護失能者，但雇主在面對外籍護工休假，甚至逃逸時的照護人力空檔時，相當苦惱。

如果一切自己來，白天靠著日照，還可勉強喘息，但晚上六點一到，資源撤除，照顧者必須接手；若是嚴重失智或是依賴醫療的重症個案，照顧者幾乎全年無休，最終心力交瘁，坐吃山空，恐引發人倫悲劇。

此外，政府宣示拓展夜間照顧，方向看似補洞，實則避談現實。夜照不是「設點」問題，而是「人從哪裡來」。

在人力全面吃緊的情況下，衛福部要求日照中心提供夜間服務，既缺空間、缺人力，更缺誘因，成為紙上空談。事實上，配置護理人力的養護機構才具備夜間照顧與醫療應變能力，但長久以來，遭到漠視，補助偏低，又難以調升住宿費用，很難派上用場。

長照三點○持續迴避重症照顧等核心問題，只修補邊角，下一起悲歌，恐將再起。政府若要兌現「避免悲劇再發生」的承諾，應正視重症家庭需求，不該假裝他們不存在。

