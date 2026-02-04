聽新聞
聘外籍看護 長照喘息服務遭砍

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

為了照顧失能媽媽，陳小姐於八年前申請長照二點○服務，三年前因母親病情嚴重，需要廿四小時居家照護，這才聘請外籍看護阿娣。長照三點○上路後，她以為可獲得更多補助，不料，申請多年的喘息服務項目，竟被「已有外籍看護」為由，限制次數、時數，部分項目甚至被取消申請資格。

陳小姐表示，長照二點○期間，媽媽病情還算平穩，在申請喘息、輔具、短期照顧等多元服務時，相當簡易。相較之下，進化至長照三點○之後，因康復巴士擴大車輛數與營運規模，比較容易申請，其餘反而變得更複雜，深感「喘息服務未能接住主要照顧者的疲勞耗竭」。

陳小姐指出，母親罹患精神疾病，符合失能定義的慢性精神病患者，初期可以申請居家服務、社區日間服務、喘息服務等。三年前，行動不便、肌肉僵硬，成為跌倒高危險群，為此，只能改聘外籍看護，每月平均負擔金額近三萬元。去年九月長照三點○上路，政府放寬條件，但在申請部分喘息服務時，竟被已請外籍看護為由，而取消資格，或是被限制次數、時數。

移工照顧失智老父的黃小姐直言，爸爸失智八年多，失能等級已到最嚴重的八級，皮膚容易瘀青、壓瘡，進食時常見嗆咳，幾乎每周都得向醫院報到。她以自身為例，呼籲政府整合資源，讓長照的醫護合一，落實從醫院到家庭的連續性照護，不讓效益打折扣。

黃小姐說，聘外籍看護的家庭愈來愈多，政府應提供更多「照護指導」專業課程，聘請護理師到家裡，親自指導外籍看護如何使用輔具，以及呼吸器、侵入性抽痰機等儀器，提升照護品質。大部分外籍看護工不具護理背景，長照三點○應盡量滿足更多臨床照護的實際需求，才提供「真正」的協助。

對於長照三點○，黃小姐則肯定長照輔具補助，聘請外籍看護的家庭一樣可申請社區日照中心的日間照顧服務、家庭托顧，以及每三年最高補助四萬元的輔具，及改善居家無障礙環境。父親行動不佳起，陸續購買輪椅、助行器、拐杖、移位腰帶、便盆椅、洗澡椅等，失能後添購照顧床、氣墊床，這些均可申請輔具補貼，減輕不少負擔。

零家庭照顧者時代來臨 專家批長照3.0有三不足

長照三點○上路，衛福部日前公布最終核定版本，衛福部次長呂建德接受本報專訪表示，重點聚焦「醫療結合長照」、「安寧療護」及「...

社福漏洞…19萬人長期插管 恐成長照孤兒

一場突如其來的肺炎，合併心衰竭、胸腔積水，三十三年次的嚴媽媽成了「雙管」病人，插上氣管內管、鼻胃管，離開加護病房後，外傭...

新聞眼／長照3.0政策薄弱 無視重症家庭需求

七十九歲母親照顧癱瘓兒子逾五十年，在力竭之際徬徨無助，釀成無可挽回的悲劇，法院判刑之餘，罕見建請總統特赦，總統府事後發布...

照服人力荒 住宿機構缺9000床

高齡、失能人口不斷增加，住宿機構床位不足已是長照三點○的挑戰之一。衛福部次長呂建德表示，依失能人口推估，目前住宿機構所需...

