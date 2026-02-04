照服人力荒 住宿機構缺9000床

高齡、失能人口不斷增加，住宿機構床位不足已是長照三點○的挑戰之一。衛福部次長呂建德表示，依失能人口推估，目前住宿機構所需床位仍短缺近九千床，正積極將退場的中小學改作長照機構。但專家認為，即使順利增加床位，但照服員人力如仍舊不足，困境依舊。

現行住宿機構床位短缺，如果為公立養護機構，恐得等候半年，甚至更久，呂建德指出，正透過國家住宅及都市更新中心的社宅合作興建養護機構，並希望壽險公會投入資金，期盼將退場中小學改作長照機構，增加利用空間，預計民國一一七年補齊空缺床位。

台灣老人福利機構協會榮譽理事長賴添福說，長照住宿機構明顯不足，目前占床率約百分之八十三至八十四，無法達到九成，主因是照服人力不足、機構資源分配不均。

「衛福部希望住宿機構品質優良，且價格便宜、普及，這難度相當高。」賴添福說，近年來，外界建議，回歸市場機制，以增加誘因，但依照「長照服務法」第卅五條或「老人福利法」第卅四條，收費規定須經主管機關核定且無彈性，業者怎願意投入資金。

此外，住宿機構每月收取四至五萬元，依現行制度，政府每月補助失能等級四級以上的機構住民一萬元，家屬仍需自費三至四萬元，負擔沉重。賴添福表示，即使衛福部有意調升補助至每月一萬五千元，但仍顯不足。建議提高補助金額，失能等級八級者每月可獲三萬元，才能增加失能者入住意願，提高業者設置誘因，進而提升照顧品質。

「住宿機構最大問題非數量、床數不足，最需要解決的是照服人力不足。」社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏說，政府應積極解決機構人力短缺問題，針對住宿機構、團體家屋、日照中心，擴大開放外籍照服員，並提供教育訓練等，才能逐步解決人力荒問題。

黎世宏表示，現在每位居服員每月平均工作時數一五○小時，平均月薪僅四萬多元，人力流向醫院、機構，甚至至外送市場。黎世宏認為，長照三類照顧模式已出現人力荒，未來只會愈來愈嚴重，政府應盡早應因應。