房市凍 長照基金大減150億元 民團憂影響量能與品質

台灣正式邁入超高齡社會，然而長照基金去年稅收挹注規模年減百分之十四點九，其中，基金主要財源房地合一稅，受房市急凍影響，較前年減少一五○億元。民間照護團體擔憂，長照基金財源不穩定，補助縮水，服務量卻增加，恐影響服務量能跟品質，政府要做好長照政策，財源一定要改變。

長照基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。財政部統計，去年稅收挹注長照基金一○九○億元，占預算數比率百分之一○二點九，雖達成年度預算數，但全年挹注規模年減百分之十四點九；房地合一稅挹注基金，較前年減少一五○億元。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，目前長照的部分費用是來自長照基金，長照基金基本上支援民間團體的服務量能，但隨著台灣進入超高齡社會，補助縮水，但服務人數卻是大幅增加，且照護人事及服務成本也隨著通膨提升，政府補助減少，就會影響到整體服務量能與品質。

張淑慧表示，政府應該要思考長照基金能否開發更多元的來源。像是菸捐等，目前大宗的比率是在國健署的全民健保安全準備金，但隨著需要長照的人數增加，來源的比率隨之調整，才有辦法支應。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，使用者需求與國家目前提供資源落差仍大，二○二四年全國長照需求人口約八十九萬人，實際使用居家服務、日照與住宿型機構的「照顧替代率」比率僅約六成，其餘照顧責任仍高度仰賴家庭與外籍看護，現在使用到的都是「打折後」的長照。

國民黨去年將長照保險法列優先法案，目前在野黨共提出五個版本，但草案仍躺在立法院衛環委員會。有國民黨立委坦言，立法受阻的主因是民眾、企業都需分擔保費，民進黨政府用稅收取代保險制度，就是怕衝擊選情。

民進黨立委林月琴表示，她不會完全反對長照保險制，但保險不等於一定更穩。現階段更務實是把長照三點○做好，同時強化預防延緩失能與復能，從源頭降低照顧需求與支出。

對於長照基金因為打炒房而導致挹注縮水，民團憂心服務因此打折扣，衛福部長照司回應，長照基金近年實際撥補的金額，都比原先預估的金額高，累計結餘超過兩千億元，未因政府打炒房政策，出現實際短絀的情形。