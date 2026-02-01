聽新聞
使用者付費 官員憂長照保險制淪財政窟窿

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

針對在野黨立委推動修法將長照基金從現行的稅收制改為保險制，財經官員表示，參考現行勞健保制度的經驗，採行保險制雖有使用者付費的優點，但共同特色是「繳少少、給多多」，導致財政窟窿不斷擴大，最後還是要由政府出面收拾爛攤子。

財政部官員則說，財部負責徵稅，但稅收用途是主計總處決定，且採用何種制度涉及政策，財部對此不適合發表意見。

財經官員指出，保險制的好處在於政府、企業和民眾都要分攤保費，有使用者付費的概念，但缺點是政府不敢向民間多收錢，繳得少、用得多，最後又淪為財政窟窿，政府最終仍得負起全部責任。反觀現行的稅收制避免向民眾直接要錢的做法，等於是以間接方式支應長照基金需求。

此外，當初會以房地合一稅、菸稅和遺贈稅作為基金來源，也是考量房地合一稅來自打炒房、遺贈稅來自於富人、菸稅則來自於吸菸族，由這三項稅收支應的社會接受度相對較高。

據財政部統計，長照基金稅收制上路後，原主要來源為菸稅，但房地合一稅二點○在一一○年七月上路後，就「超車」菸稅成長照基金的主要財源，一一一年房地合一稅挹注長照基金近五百億元、一一三年的突破八百億元來到新高，去年則因房市降溫掉到六六五億元。

