長照保險制阻力大 立委：2027是時機

二○一五年馬政府曾推動長期照顧保險法草案，採類健保的社會保險模式，但主要癥結在於財源籌措爭議、保費公平性疑慮、市場化經營與服務供給不足等爭論，導致長照服務法通過後，保險制仍無法上路；民進黨執政後則將財源改為稅收制。

目前立院共五個長照保險法草案版本，例如國民黨立委王育敏版本明定十八歲為納保起點，排除未成年人以避免增加生養家庭壓力，亦不利生育率提升；保險對象應自行負擔保險給付費用百分之廿。藍委許宇甄版本強調國家財務保障與收費彈性，由政府負最終責任制，並改由主管機關依民眾負擔能力與財務狀況公告「一定比率」。

民眾黨版則是所有版本中政府負擔比率最高，主張政府年度負擔總經費不得少於百分之四○，並主張新設「衛福部長期照顧保險署」專責辦理，不與健保署重疊，確保長照業務專業化。

不過，雖然國民黨去年將長照保險法列為優先法案，但民眾、雇主都需分擔保費，導致推動阻力大，這五個草案目前都還躺在衛環委員會，進度有限。

王育敏說，長照保險法影響範圍大，從家庭到工商業界及政府都會受影響，無法只靠國會席次優勢表決通過，還需要更多社會共識，加上這屆多是政治性、急迫法案，如軍購、總預算等，實質審查只能先緩緩，不過二○二七年是最有可能推動時機。

民進黨立委林月琴說，房市景氣影響部分稅收，但不能把房市急凍直接等同長照基金就會出問題。長照基金自設立以來，多數年度稅收挹注高於推估，整體財務仍算穩健，並有累積餘額與保守的資金運用；長照三點○的中期收支推估也顯示，在現行制度下到二○三五年仍有支撐空間。

林月琴說，保險制牽涉政府財務負擔、服務量能是否到位、繳費年齡與費率設計、費率調整難度、給付方式等關鍵問題，沒有共識就匆促上路，容易把成本轉成更高自付額。國際上多數國家採稅收制；採保險制的國家也常需公務預算撥補，甚至出現給付縮減、自付額上升。