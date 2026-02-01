聽新聞
新聞眼／零碎補貼難支撐 長照悲歌依舊

聯合報／ 本報記者陳雨鑫
長照制度 爭論再起 長照基金去年稅收挹注規模年減百分之十四點九，其中，基金主要財源房地合一稅，受房市急凍影響，較前年減少一五○億元，長照財源的穩定性再次被質疑。示意圖。記者蘇健忠／攝影

台灣已正式邁入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上長者。未來十年，失能人口預估將增至一一五點七萬人，六十五歲以上平均失能盛行率達百分之十六點四七，長照需求勢必持續擴大，對家庭與國家都是沉重壓力。

然而，現行長照制度的財源結構高度仰賴稅收支撐，穩定性不足。長照基金最大來源之一的房地合一稅，去年相較前年首度縮減約一五○億元，加上菸捐收入逐年下滑，已凸顯以賦稅支撐長照的結構性風險，一旦景氣反轉或財政吃緊，長照基金縮水，最先受影響的，往往就是服務量能與給付水準，照顧家庭隨時可能陷入困境。

台灣不健康餘命平均超過七年，而失能人口將在未來十年快速增加，現行長照服務尚未涵蓋重症照顧，專家直指多與「賦稅制」有關，賦稅制的優點在於人民不需額外繳保費，缺點是，財政來源受到明顯限制，服務難以再擴及延伸。

國內現在至少有廿萬戶重症家庭長期仰賴外籍看護，一般重度失能家庭每月三萬多元給付，平均每天僅能換得數小時長照服務，其餘照顧責任仍由家庭承擔；若需廿四小時居家照顧，市場費用動輒每月廿、卅萬元，對多數家庭而言難以負荷，照顧壓力並沒有從家庭中撤除，長照悲歌依舊。

不少專家近年都不斷倡議政府應推動「長照保險制」，但政府擔心一觸碰到民眾荷包，就會失掉選票，只是面對快速老化的台灣社會，政府不能不正視財源不穩的先天不良條件，未來又有大量的重症家庭需要協助的需求。

長照保險制雖然不是萬靈丹，但如果連最基本、最穩定的財務支柱都無法建立，所有服務擴充與品質提升終將流於空談。

面對超高齡浪潮，台灣已沒有時間再以零碎補貼撐起長照體系，政府應正視長照保險的必要性，為即將到來的照顧風暴，及早築起制度性的防線。

