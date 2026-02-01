衛福部：長照基金餘額超過2,000億
台灣今年邁入超高齡社會，長照基金今年預估收入來到1,145億，來源為房地合一稅、遺產贈與稅、菸捐、健康福利捐等，最大宗就是房地合一稅。衛福部長照司副司長吳希文表示，房地合一稅約占長照基金六成五，若依財政部提供的稅收推估與實際撥付，比率高達八成，近年均能達成並超過原訂目標。
目前長照基金餘額超過2,000億元，若以收支推估分析，從現在到2035年，長照基金仍可累積餘額700餘億元，足以支應未來十年穩定運作。
面對未來長照支出逐年攀升，且可能出現當年度稅收不如預期情況，吳希文表示，衛福部將依「長期照顧服務法」第15條規定，持續與財政部及主計單位密切溝通，必要時透過政府預算採取滾動式撥補與評估機制，確保長照資源布建與各項服務推動不受影響。
吳希文指出，長照是否轉向保險制，仍涉及政府財務負擔、繳費年齡設定、費率調整彈性、服務量能及給付設計等多重挑戰，必須審慎評估。從國際經驗看，多數國家仍以稅收制支撐長照體系，即使如日本已實施長照保險，公務預算仍須負擔超過半數經費。
