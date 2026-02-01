長照財源不穩 恐衝擊服務

台灣邁入超高齡社會，然而長照基金去年稅收挹注規模年減14.9%，其中基金主要財源房地合一稅，受房市急凍影響，較前年減少150億元。民間照護團體擔憂，長照基金財源不穩定，補助縮水，服務量卻增加，恐影響服務量能跟品質，政府要做好長照政策，財源一定要改變。

長照基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。財政部統計，去年稅收挹注長照基金1,090億元，占預算數比率102.9%，雖達成年度預算數，但全年挹注規模年減14.9%；房地合一稅挹注基金，較前年減少150億元。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，目前長照部分費用是來自長照基金，長照基金基本上支援民間團體服務量能，但隨台灣進入超高齡社會，補助縮水，服務人數卻大幅增加，且照護人事及服務成本也隨通膨提升，政府補助減少，就會影響到整體服務量能與品質。

張淑慧表示，政府應該要思考長照基金能否開發更多元來源。像是菸稅等，目前大宗比例是在國健署的全民健保安全準備金，但隨著需要長照人數增加，來源比例調整，才有辦法支應。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，使用者需求與國家目前提供資源落差仍大，2024年全國長照需求人口約89萬人，實際使用居家服務、日照與住宿型機構的「照顧替代率」比例僅約六成，其餘照顧責任仍高度仰賴家庭與外籍看護，現在使用到的都是「打折後」的長照。

陳景寧指出，主因都是財源不穩定，因此家總一直倡議長照基金必須有穩定財源，其方式包括開辦保險制、國家編列預算，但不能建立在現在遺產稅、房地合一稅等這類不穩定財源，每年必須匡定固定比例的財源。

陳景寧說，家總2023年曾做過一份民調，其中希望家人自己照顧跟住宿型機構和居家服務都差不多在三成多左右，代表台灣人照顧觀念已改變，希望國家能在長照這塊做更多，但現在供需落差還在，又有不穩定財源，因此財源是必須一定改變的。

民進黨立委林月琴表示，她不會完全反對長照保險制，但保險不等於一定更穩。現階段更務實是把長照3.0做好，同時強化預防延緩失能與復能，從源頭降低照顧需求與支出。