房地合一稅挹注長照年減150億 民團哀號：城鄉服務差距加大 為活下去

台灣正式邁入超高齡社會，但長照基金的稅收財源中，房地合一稅受房市急凍影響，牽動長照基金財源，去年全年挹注規模年減14.9%。有民間團體無奈說，為了活下去未來可能選擇較便利服務方式，進而犧牲偏遠或長照資源不足處。專家也示警，補助縮水、服務量增加，恐影響服務量能跟品質。

財政部統計，去年整年稅收挹注長照基金1090億元，占預算數比率102.9％，雖達成年度預算數，但全年挹注規模年減14.9%。其中，房地合一稅挹注的部分，相較於前年大減150億元。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，目前長照的部分費用是來自長照基金，長照基金基本上支援民間團體的服務量能，但隨著台灣正式邁入超高齡社會，補助縮水，但服務人數卻是大幅增加，就會影響到整個的服務量能跟服務品質，其次應該要思考長照基金能否開發更多元的來源。

長照基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。張淑慧舉例，像是菸稅等，目前大宗的比例在是在國健署的全民健保安全準備金，但隨著需要長照的人數增加，來源的比例隨之調整，才有辦法支應。

談及補助減少與成本上升的矛盾，張淑慧坦言，補助經費減少時，對民團而言，像是人力是固定支出，薪資隨年資提高，人事成本及服務成本也隨著通膨提升，政府補助減少，長照相關成本提高，「請問錢要從哪扣？」

也有民間團體無奈說，以居家照顧服務員為例，薪水主要分為月薪制、時薪制，其中也包括交通等補助，若是在屏東、台東等中南部地區服務，就必須選擇較便利的服務方式，可能集中在都會，進而犧牲偏遠或長照資源不足的地方，因為補助經費減少、服務成本提高，就會影響到服務品質跟服務量，最終城鄉差距會越來越大，「但真的沒辦法，因為要活下來。」