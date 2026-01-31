新聞眼／車隊、平台、司機權責模糊 傷的是乘客

多元計程車司機在台六十四快速道路上丟包乘客，致乘客枉死，引發全民公憤，怒火不僅指向該名駕駛，更引向的叫車平台Bolt。叫車平台過去只認定自己是資訊系統業者，而非交通運輸業者，也不承擔管理計程車司機的重任，但當多元計程車司機丟包乘客的事件不斷發生後，以後誰還敢使用叫車平台？

現行叫車生態中，駕駛、車隊與平台之間的權利義務本就模糊。車隊對駕駛在法律上負有管理之責，但實務上卻常常僅是協助派單、繳稅、納保；平台則透過科技系統掌握派單、路線、金流與停權，實質介入運輸行為，卻仍被歸類為資訊媒合業者。這種分類錯置，使得一旦發生事故，責任便在三方之間不斷轉移，最後由乘客承擔風險。

若平台只是媒合者，乘客理應直接向駕駛或車隊求償，但實務上，乘客遭拒載、被放鴿子或發生糾紛，第一時間仍須透過平台申訴，那平台既是爭議處理的入口，卻又否認自身的運輸責任，顯然與實際運作相互矛盾。

再者，是系統設計漏洞。民眾透過叫車平台叫車，如果司機沒有將乘客載到預定地點，甚至丟包在路上，系統平台是否能即時示警？是否會主動聯繫乘客確認狀況？

現行法規限制駕駛只能加入單一車隊，其原意是便於管理，但在多平台並存的現實下，駕駛同時接不同平台派單早已成了不能說的秘密，真正該管的是「誰對這趟行程負最終責任」，然而法令未調整，執法又未落實，管理自然流於空談。

國際趨勢早已明確，愈來愈多國家將叫車平台納入交通事業管理，要求負起駕駛管理與乘客安全責任，政府也應要思考，若仍放任平台躲在資訊業外衣之下，只會讓類似悲劇一再重演，下一個被丟包的，可能仍是無辜的乘客。