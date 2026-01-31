檢警分析 司機涉嫌遺棄致死 不排除測謊

溫姓替代役男本月廿五日凌晨遭林姓司機丟包新北市台六十四快速道路，慘遭後方四輛車輾斃，檢方日前二度傳喚林男出庭，經調查相關事證後，認林男涉犯遺棄致死罪情節高升，將交保金從原本的五萬元，加至廿萬元，警方也認為林男說詞有保留，不排除測謊。

檢警分析行車記錄器音檔，發現快速道路上有三聲關門聲，研判有二聲是林男下車關門，第三聲則是溫男下車，整個過程大約十七秒，至於溫男究竟是被拖下車？抑或是被請下車，目前尚無法確認。

據了解，事發路段剛好位於監視器盲點，加上肇事車輛也無行車記錄器影像，警方只能調閱案發點前後路段的監視器，尋找當時經過現場的車輛，雖然有掌握部從對向車道經過的車子，但中間因有紐澤西護欄遮蔽，行車記錄器法拍到下方情況，無法還原案發畫面。

林姓司機辯稱，溫姓死者當日酒醉，因在車背後踹椅子雙方爆口角，所以叫溫男下車。溫男家屬質疑，溫男並無喝酒，是被司機拖下車，而行車記錄器只錄到司機的聲音，沒有溫男的聲音，與司機所稱的「口角」不符。

家屬質疑溫男並無喝酒，檢方日前已對溫男進行解剖，釐清體內有無酒精反應，解剖報告預計兩個月出爐。