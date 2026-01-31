學者直言 叫車平台形同運輸業 卻未納管

替代役男遭多元計程車「丟包」後被撞身亡事件，凸顯多元計程車的管理漏洞。學者跟工會都認為，平台透過派單、停權機制，行使管理駕駛的權力，已形同運輸服務的營運者之一。逢甲大學特聘教授侯勝宗強調，傳統小黃與平台叫車的爭議不只價格，車輛、駕駛、費率、營運規則等制度要對齊，否則責任必然破碎。

侯勝宗指出，計程車駕駛雖是自營業者，但必須向車行租牌，再加入車隊接單，但現在訂單多被平台搶走，所以車隊要跟平台合作，卻也因此衍生管理灰色地帶，當車隊隱身在平台後面，把調度駕駛的主動權讓給平台，車隊角色已弱化。

對於平台自認資訊媒合者，侯勝宗質疑，當乘客透過平台App叫車，就是平台以演算法派單、決定誰能接單，還能用評分機制決定哪個駕駛能留在系統，已形同運輸服務的營運者之一，平台將自身定位為「媒合」只是將責任外包。而車隊也非沒有責任，還需負責司機培訓與服務品質的組織化。

侯勝宗強調，在英國、新加坡、澳洲、美國多個城市早不再接受「平台只是媒合」說法，而將平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍，要求安全治理、事故通報、資料保存、背景查核、保險責任，「你既然能影響這趟行程，就必須為這趟行程的安全負責。」

淡江大學運管系退休教授羅孝賢提及，駕駛、車隊、平台彼此關係複雜，光車隊跟駕駛是僱傭、承攬關係就有不同看法，因此權利義務模糊，現在又因科技演進，多了平台派遣車輛，乘客若透過平台叫車被放鴿子或發生糾紛，可透過平台申訴，平台不是只負責媒合而已。

汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉說，工會多年來一直倡議，既然駕駛跟車隊是承攬關係，現行法令不該限制駕駛只能參加一個車隊，況且現在駕駛偷加入不同車隊接不同平台派單已是普遍現象，交通部應檢討法規，釐清平台、車隊、駕駛間的管理責任。