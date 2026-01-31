計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

台六十四線計程車丟包案持續延燒，交通部表示，與平台合作的計程車車隊應負相關管理責任，違者最高罰九萬元或停業處分，計程車駕駛亦不得任意拒載、繞道，違者可罰六百至一二○○元。北市公運處則說，經調查，發現該司機違法隸屬兩間車隊，車隊未落實查處，將依公路法開罰三萬元至九萬元不等，全案仍在釐清調查。

Bolt則再度發出聲明表示，作為平台，Bolt並未持有或掌控行車記錄器影像，相關影像資料將由相關單位依法處理。目前已停止肇事司機在Bolt平台上的接單資格，相關處置將待司法調查結果出爐，將全力配合調查。

廿五歲溫姓替代役男，日前搭乘Bolt叫車平台派遣的多元計程車返家，卻遭司機「丟包」在新北台六十四線上，導致先後遭四車輾過身亡。該起意外也引發外界對於叫車平台、多元計程車司機監管的討論聲浪。

交通部說，現行叫車平台皆由計程車車隊業者開發或與車隊業者合作營運，車隊應負相關管理責任。車隊提送的營業計畫書須包含派遣系統、營業方式、乘客申訴、消費爭議處理機制等，公路主管機關得依核定內容對車隊及其採用的平台系統監督營運，定期辦理評鑑。

交通部說，若計程車業者或車隊違反規定，可依公路法開罰三萬元至九萬元不等，並得依情節要求限期改善、停止受委託業務六個月至一年，甚至廢止營業執照。

據了解，溫姓替代役男是由Bolt平台叫車，而Bolt平台又與Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作，該司機隸屬在耐斯車隊旗下。北市公運處一般運輸科長洪瑜敏說，計程車司機依法只能加入一個車隊，經監理系統調查，發現該司機另還隸屬皇冠大車隊，耐斯車隊未經查明之責，因此已違法。

她強調，車隊有責任確認司機是否還有加入不同車隊，因此這部分將依公路法開罰車隊三萬元至九萬元，同時也要調查Bolt的派遣行為有沒有問題。

至於將乘客丟包在快速道路，洪瑜敏說，駕駛已違反道路交通管理處罰條例，已由新北市警察局分別裁處三千元及六百元罰鍰。