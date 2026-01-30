快訊

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

替代役男遭丟包台64慘死…Bolt司機涉遺棄致死 改20萬元交保

庫德警戒中！中東主流媒體下被操弄的輿論戰爭

替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。記者黃仲明／攝影
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。記者黃仲明／攝影

台64線日前晚間一輛計程車丟包替代役乘客，導致乘客遭輾斃案。北市公運處今天表示，調查發現該司機違法隸屬兩間車隊，車隊未落實查處，將依公路法開罰3萬元以上、9萬元以下罰鍰，全案仍在釐清調查。

酒醉乘客是由Bolt平台叫車，而Bolt平台又與Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作，該司機就是隸屬在耐斯車隊旗下。公運處一班運輸科長洪瑜敏說明，平台和車隊屬於合作關係，平台可以找一至多個車隊合作，而計程車司機依法則是只能加入一個車隊。

洪瑜敏說明，經監理系統調查該案駕駛，發現司機是隸屬在皇冠大車隊，但該事件卻是Bolt平台派遣，當中覺得有異，因此細查才發現又加入了耐斯車隊。而耐斯車隊未經查明之責，因此已違法。

她也說，車隊有責任要去確認駕駛司機是否還有加入不同車隊，因此這部分將依公路法開罰車隊3萬元以上、9萬元以下罰鍰。同時也要調查Bolt派遣行為有沒有問題。

洪瑜敏說，目前經查林姓駕駛的職登證及駕駛執照皆為正常，因此不會有罰則。

但是，針對將乘客丟包在快速道路，駕駛已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款，可處3千元到6千元罰鍰。以及第38條第2項，可處6百元到1200元罰鍰，這部分已由新北市警察局分別裁處3千元及6百元罰鍰。

公運處補充，該案會函請計程車公工會及車隊將本案列入教育訓練教材，並向所屬駕駛加強宣導，如果遇有特殊狀況應妥適處理，不得拒載或丟包乘客，仍應以乘客安全為優先考量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台64線丟包 Bolt 丟包 替代役 計程車司機

延伸閱讀

替代役男遭丟包台64慘死 運將涉遺棄致死交保金提高為20萬

台64線丟包案Bolt說法惹怒名導！汪怡昕：爛到無法忍受 非過失這是謀殺

台64丟包案 工會理事長怒批Bolt只管賺錢不負責任…喊話交通部長補漏洞

台64線丟包案 交通部出手了：車隊應負管理責任 最重可停業

相關新聞

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

國立大學畢業擁有雙學士學位的25歲溫男日前搭乘多元化計程車，卻在台64線遭司機趕下車，隨後遭後方四車輾斃。溫男同學A生今...

替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

台64線日前晚間一輛計程車丟包替代役乘客，導致乘客遭輾斃案。北市公運處今天表示，調查發現該司機違法隸屬兩間車隊，車隊未落...

替代役男遭丟包台64慘死 運將涉遺棄致死交保金提高為20萬

溫姓替代役男本月25日凌晨遭林姓司機半路丟包在台64快速道路上，慘遭後方4車輾斃，林姓司機涉遺棄致死，檢方日前開庭將交保...

台64線丟包案Bolt說法惹怒名導！汪怡昕：爛到無法忍受 非過失這是謀殺

台64線丟包乘客致死案疑點重重，叫車平台是進軍台灣4個月的Bolt。《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書發難，指Bolt事後迄...

Bolt再發聲明：停止司機於Bolt平台上的接單資格 並全力配合調查

針對台64線快速道路發生溫姓替代役男子被多元計程車司機丟包致死，Bolt今日再度發出聲明指出，肇事駕駛已立刻停止於Bol...

台64丟包案 工會理事長怒批Bolt只管賺錢不負責任…喊話交通部長補漏洞

一名25歲擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役男，日前凌晨搭乘多元計程車Bolt返家，竟被司機「丟包」在台64線上，遭4車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。