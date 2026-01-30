替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

台64線日前晚間一輛計程車丟包替代役乘客，導致乘客遭輾斃案。北市公運處今天表示，調查發現該司機違法隸屬兩間車隊，車隊未落實查處，將依公路法開罰3萬元以上、9萬元以下罰鍰，全案仍在釐清調查。

酒醉乘客是由Bolt平台叫車，而Bolt平台又與Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作，該司機就是隸屬在耐斯車隊旗下。公運處一班運輸科長洪瑜敏說明，平台和車隊屬於合作關係，平台可以找一至多個車隊合作，而計程車司機依法則是只能加入一個車隊。

洪瑜敏說明，經監理系統調查該案駕駛，發現司機是隸屬在皇冠大車隊，但該事件卻是Bolt平台派遣，當中覺得有異，因此細查才發現又加入了耐斯車隊。而耐斯車隊未經查明之責，因此已違法。

她也說，車隊有責任要去確認駕駛司機是否還有加入不同車隊，因此這部分將依公路法開罰車隊3萬元以上、9萬元以下罰鍰。同時也要調查Bolt派遣行為有沒有問題。

洪瑜敏說，目前經查林姓駕駛的職登證及駕駛執照皆為正常，因此不會有罰則。

但是，針對將乘客丟包在快速道路，駕駛已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款，可處3千元到6千元罰鍰。以及第38條第2項，可處6百元到1200元罰鍰，這部分已由新北市警察局分別裁處3千元及6百元罰鍰。

公運處補充，該案會函請計程車公工會及車隊將本案列入教育訓練教材，並向所屬駕駛加強宣導，如果遇有特殊狀況應妥適處理，不得拒載或丟包乘客，仍應以乘客安全為優先考量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康