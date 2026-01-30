替代役男遭丟包台64慘死 運將涉遺棄致死交保金提高為20萬

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
溫姓替代役男本月25日凌晨遭林姓司機半路丟包在台64快速道路上，慘遭後方4車輾斃，林姓司機涉遺棄致死，檢方日前開庭將交保金從原本5萬元提高為20萬元。記者王長鼎／翻攝
溫姓替代役男本月25日凌晨遭林姓司機半路丟包在台64快速道路上，慘遭後方4車輾斃，林姓司機涉遺棄致死，檢方日前開庭將交保金從原本5萬元增加15萬為20萬元，外傳因林男早有出國計畫，但據了解，檢方是依據案情考量才提高交保金至20萬元。

據了解，自國立大學畢業且擁有雙學士學位的25歲溫男，原在鐵路警察局服替代役，預計下個月就將退伍。本月25日凌晨2時許溫男至台北市興隆路訪友結束後，搭乘林姓男子駕駛的多元化計程車要返回新北市板橋住處。車輛行經中和區台64快速道路時，溫男在後座欲躺平時不慎踢到林姓運將的座椅，雙方因而爆發激烈口角，林男憤而要溫男下車。

溫男下車後不明原因躺在車道上，林男見狀報案表示有人躺在車道上隨即離開。此時後方39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男、45歲魏男分別駕駛4輛車行經，直接輾過躺在車道上的溫男。

中和警方獲報上快速道路查看，發現遭輾過已明顯死亡的溫男，經調閱監視器揪出4名輾過溫男的駕駛。4人到案時供稱因值深夜視線不佳未注意到溫男，警方詢問後將林姓運將及4名輾過溫男的駕駛依過失致死罪嫌送辦。

檢方當時訊後，林姓運將及陳男、邱男3人諭令5萬元交保，簡男、魏男則以1萬元交保，但檢方後來考量相關案情，林姓運將涉及遺棄致死罪嫌，將交保金由5萬元提高至20萬元，並非外界說的25萬。

台64線丟包 Bolt

