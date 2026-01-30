快訊

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

替代役男遭丟包台64慘死…Bolt司機涉遺棄致死 改20萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
25歲溫姓替代役男日前凌晨搭多元計程車，被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台六十四線快速道路上，慘遭後方四車輾斃。記者黃子騰／翻攝
25歲溫姓替代役男日前凌晨搭多元計程車，被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台六十四線快速道路上，慘遭後方四車輾斃。記者黃子騰／翻攝

國立大學畢業擁有雙學士學位的25歲溫男日前搭乘多元化計程車，卻在台64線遭司機趕下車，隨後遭後方四車輾斃。溫男同學A生今天出面受訪還原當天凌晨對話，A生曾問溫男：「你喝醉了嗎？」溫男當天凌晨1時19分傳訊表示「我沒有」，且溫男當天還先護送喝醉的女同學返家，以行為評估，溫男應屬清醒。

溫男朋友A生今天受訪時表示，當天看到溫男在社群平台發布限時動態，表示正與朋友出門在外，凌晨1時5分溫男傳了語音訊息，當下也回溫男：「你喝醉了嗎？」溫男則於1時19分時回訊，表示「我沒有」，因此確定當天1時19分前溫男都屬清醒。

A生談到，知道當天跟溫男一同出門的友人已喝醉，因此溫男先選擇送該名同學返家，之後才打算回板橋住所。以行為觀之，確定溫男當時是屬於清醒的狀態，否則很難做出先將酒醉的友人送回住所，之後再自行返家的決定。相信溫男也許有小酌兩杯，但應不致於到喪失行為能力或自主意識的狀況。

A生也指出，是在獲得家屬同意下才出面發言，在於確定當時溫男並無酒醉，但起先都是司機單方面說詞，稱是與醉男口角，而後續已有更多證據指出雙方並無口角爭執。溫男平時待人和善、不願意與他人起爭持，發生憾事後很多同儕都感到非常惋惜，甚至不太相信居然遺憾發生於溫男身上。

A生更談到，溫男非常「紳士」，當天護送返家的友人其實是一名酒醉的女性，溫男總是溫柔善良、先替他人著想，沒想到竟會發生意外。

政大學務長蔡炎龍則表示，第一時間叫車平台就應出面，道歉也好，至少說明未來應該如何處理，但卻完全沒看到。直到昨日才表示哀悼但不願說明，如果要讓使用者真能放心使用，第一時間就應該做出說明。

蔡炎龍也談到，溫生曾協助規劃北美參訪行程，並且雙主修企業管理、新聞，溫生很優秀，但不覺得自己多了不起、為人謙虛，甚至草擬的推薦信上都把自己寫得「太客氣了」，後來協助其重擬，重現他真正有做的事。又第一時間有不少對溫生的攻擊言論，家屬對此非常非常心痛，希望真相能早日水落石出。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

<a href='/search/tagging/2/台64線丟包' rel='台64線丟包' data-rel='/2/246963' class='tag'><strong>台64線丟包</strong></a>乘客致死案疑點重重。圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。記者黃仲明／攝影
台64線丟包乘客致死案疑點重重。圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。記者黃仲明／攝影

台64線丟包 Bolt 政大

延伸閱讀

台64線丟包案Bolt說法惹怒名導！汪怡昕：爛到無法忍受 非過失這是謀殺

「營業中」再爆口角！姚元浩氣瘋怒嗆鬼鬼：真的想揍妳

影／新莊男深夜酒醉鬧事 警方壓制管束依法裁處

台64線丟包案Bolt稱不便說明 政大學者怒轟：你以為自己路人甲嗎？

相關新聞

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

國立大學畢業擁有雙學士學位的25歲溫男日前搭乘多元化計程車，卻在台64線遭司機趕下車，隨後遭後方四車輾斃。溫男同學A生今...

替代役乘客遭丟包輾斃…司機違法加入兩車隊 北市公運處出手開罰車隊

台64線日前晚間一輛計程車丟包替代役乘客，導致乘客遭輾斃案。北市公運處今天表示，調查發現該司機違法隸屬兩間車隊，車隊未落...

替代役男遭丟包台64慘死 運將涉遺棄致死交保金提高為20萬

溫姓替代役男本月25日凌晨遭林姓司機半路丟包在台64快速道路上，慘遭後方4車輾斃，林姓司機涉遺棄致死，檢方日前開庭將交保...

台64線丟包案Bolt說法惹怒名導！汪怡昕：爛到無法忍受 非過失這是謀殺

台64線丟包乘客致死案疑點重重，叫車平台是進軍台灣4個月的Bolt。《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書發難，指Bolt事後迄...

Bolt再發聲明：停止司機於Bolt平台上的接單資格 並全力配合調查

針對台64線快速道路發生溫姓替代役男子被多元計程車司機丟包致死，Bolt今日再度發出聲明指出，肇事駕駛已立刻停止於Bol...

台64丟包案 工會理事長怒批Bolt只管賺錢不負責任…喊話交通部長補漏洞

一名25歲擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役男，日前凌晨搭乘多元計程車Bolt返家，竟被司機「丟包」在台64線上，遭4車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。