遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

國立大學畢業擁有雙學士學位的25歲溫男日前搭乘多元化計程車，卻在台64線遭司機趕下車，隨後遭後方四車輾斃。溫男同學A生今天出面受訪還原當天凌晨對話，A生曾問溫男：「你喝醉了嗎？」溫男當天凌晨1時19分傳訊表示「我沒有」，且溫男當天還先護送喝醉的女同學返家，以行為評估，溫男應屬清醒。

溫男朋友A生今天受訪時表示，當天看到溫男在社群平台發布限時動態，表示正與朋友出門在外，凌晨1時5分溫男傳了語音訊息，當下也回溫男：「你喝醉了嗎？」溫男則於1時19分時回訊，表示「我沒有」，因此確定當天1時19分前溫男都屬清醒。

A生談到，知道當天跟溫男一同出門的友人已喝醉，因此溫男先選擇送該名同學返家，之後才打算回板橋住所。以行為觀之，確定溫男當時是屬於清醒的狀態，否則很難做出先將酒醉的友人送回住所，之後再自行返家的決定。相信溫男也許有小酌兩杯，但應不致於到喪失行為能力或自主意識的狀況。

A生也指出，是在獲得家屬同意下才出面發言，在於確定當時溫男並無酒醉，但起先都是司機單方面說詞，稱是與醉男口角，而後續已有更多證據指出雙方並無口角爭執。溫男平時待人和善、不願意與他人起爭持，發生憾事後很多同儕都感到非常惋惜，甚至不太相信居然遺憾發生於溫男身上。

A生更談到，溫男非常「紳士」，當天護送返家的友人其實是一名酒醉的女性，溫男總是溫柔善良、先替他人著想，沒想到竟會發生意外。

政大學務長蔡炎龍則表示，第一時間叫車平台就應出面，道歉也好，至少說明未來應該如何處理，但卻完全沒看到。直到昨日才表示哀悼但不願說明，如果要讓使用者真能放心使用，第一時間就應該做出說明。

蔡炎龍也談到，溫生曾協助規劃北美參訪行程，並且雙主修企業管理、新聞，溫生很優秀，但不覺得自己多了不起、為人謙虛，甚至草擬的推薦信上都把自己寫得「太客氣了」，後來協助其重擬，重現他真正有做的事。又第一時間有不少對溫生的攻擊言論，家屬對此非常非常心痛，希望真相能早日水落石出。

