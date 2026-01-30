快訊

快關窗！台中北屯惡火8店面陷火海濃煙擴散中 市府急發空汙警報

台股收32,063點下跌472點、力守十日線 台積電下跌30元收1,775元

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台64線丟包案Bolt說法惹怒名導！汪怡昕：爛到無法忍受 非過失這是謀殺

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台64線丟包乘客致死案疑點重重。圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。記者黃仲明／攝影
台64線丟包乘客致死案疑點重重。圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。記者黃仲明／攝影

台64線丟包乘客致死案疑點重重，叫車平台是進軍台灣4個月的Bolt。《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書發難，指Bolt事後迄今發聲明除了無關痛癢的廢話外，只表示「不便說明細節」。涉案的林姓司機的車是否靠行車，是哪家車行還是計程車合作社？問就是「不便說明細節」，這種不清不楚的僱傭關係，想來平台連帶責任的逃避早已盤算好了。

「別說職業架駛，連一般駕駛也不會把清醒的人丟包在快速道路上，何況是酒醉者」。汪怡昕表示，林姓司機「無法預見危險」、「非有意致乘客於危險中」，平台的這說法爛到無法忍受，「這不是過失，這就是謀殺」。

「我有孩子，這整件事和Bolt平台的回應，我都無法忍受」，汪怡昕表示，如果平台繼續是這個態度，「那我希望這家公司的投資者血本無歸流落街頭，躲起來說屁話的管理者惡運纏身永遭報應。當然，那個破幹又說謊的司機，我衷心希望能受到最嚴厲的處罰」。

台64線丟包 Bolt

延伸閱讀

台64丟包案 工會理事長怒批Bolt只管賺錢不負責任…喊話交通部長補漏洞

台64線丟包案 交通部出手了：車隊應負管理責任 最重可停業

丟包乘客司機多平台接單 Bolt合作車隊遭罰3萬

台64線丟包案Bolt稱不便說明 政大學者怒轟：你以為自己路人甲嗎？

相關新聞

Bolt再發聲明：停止司機於Bolt平台上的接單資格 並全力配合調查

針對台64線快速道路發生溫姓替代役男子被多元計程車司機丟包致死，Bolt今日再度發出聲明指出，肇事駕駛已立刻停止於Bol...

台64線丟包案 交通部出手了：車隊應負管理責任 最重可停業

一名25歲擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役男，日前凌晨酒後搭乘多元計程車返家，竟被司機「丟包」在台64線上，遭4車輾過身亡...

台64丟包案 工會理事長怒批Bolt只管賺錢不負責任…喊話交通部長補漏洞

一名25歲擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役男，日前凌晨搭乘多元計程車Bolt返家，竟被司機「丟包」在台64線上，遭4車...

台64線丟包案Bolt說法惹怒名導！汪怡昕：爛到無法忍受 非過失這是謀殺

台64線丟包乘客致死案疑點重重，叫車平台是進軍台灣4個月的Bolt。《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書發難，指Bolt事後迄...

丟包乘客司機多平台接單 Bolt合作車隊遭罰3萬

林姓計程車司機在台64線丟包乘客，導致乘客遭輾斃。台北市公共運輸處說，經查車輛派遣狀況，林姓司機違法透過多個平台接單，將...

台64線丟包案Bolt稱不便說明 政大學者怒轟：你以為自己路人甲嗎？

25歲溫姓替代役日前凌晨以Bolt叫車平台搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，隨即遭4車輾斃。溫男是政大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。