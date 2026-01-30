台64線丟包案Bolt說法惹怒名導！汪怡昕：爛到無法忍受 非過失這是謀殺

台64線丟包乘客致死案疑點重重，叫車平台是進軍台灣4個月的Bolt。《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書發難，指Bolt事後迄今發聲明除了無關痛癢的廢話外，只表示「不便說明細節」。涉案的林姓司機的車是否靠行車，是哪家車行還是計程車合作社？問就是「不便說明細節」，這種不清不楚的僱傭關係，想來平台連帶責任的逃避早已盤算好了。

「別說職業架駛，連一般駕駛也不會把清醒的人丟包在快速道路上，何況是酒醉者」。汪怡昕表示，林姓司機「無法預見危險」、「非有意致乘客於危險中」，平台的這說法爛到無法忍受，「這不是過失，這就是謀殺」。

「我有孩子，這整件事和Bolt平台的回應，我都無法忍受」，汪怡昕表示，如果平台繼續是這個態度，「那我希望這家公司的投資者血本無歸流落街頭，躲起來說屁話的管理者惡運纏身永遭報應。當然，那個破幹又說謊的司機，我衷心希望能受到最嚴厲的處罰」。