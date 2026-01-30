快訊

台64丟包案 工會理事長怒批Bolt只管賺錢不負責任…喊話交通部長補漏洞

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。記者黃仲明／攝影
一名25歲擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役男，日前凌晨搭乘多元計程車Bolt返家，竟被司機「丟包」在台64線上，遭4車輾過身亡。Bolt台灣分公司對於此案的發言目前僅強調警方介入調查，相關細節不便多說明。台灣數位平台預約接送從業人員理事長李威爾痛罵Bolt系統就是個只管賺錢不負責任的公司，他怒批，對於受害者家屬要的是系統停權司機嗎？受害家屬要的是真相，受害家屬要的是後續賠償的保障。

此案發生後，Bolt台灣總經理曾憲竑今表示，Bolt第一時間知道該事件後，已立即連絡司機並對其停權處理，該案已進入警方和刑事調查，後續進一步處置將視調查結果處理。至於司機加入平台多久以及表現、司機說明等，曾憲竑說，因該案警方已介入調查，相關細節不便多說明。

李威爾說，Bolt系統就是個只管賺錢不負責任的公司，司機在丟包這件事件上是錯誤，但Bolt系統對司機只有一個動作，就是停權，停權是避免司機短時間再接案上路，但除了停權外，派遣CASE的系統對於協助司機面對後續的責任與賠償就是跟所有案件一樣，停權後就完全沒有責任。

李威爾說，系統取代了現行計程車車隊的管理權責，廣告也是系統，派單媒合也是系統，收錢也是系統，每單收取司機高昂的抽成費用（Bolt抽20%，UBER抽25%），司機自己負擔強制險／乘客險／第三人責任險／靠行費／貸款費用／維修費用，所有事件發生，收取高額費用的這些系統永遠只做停權司機的推卸後續責任的動作，停權了，這個司機已經不在我的系統了，跟我系統沒有關係了。

李威爾強烈呼籲交通部長陳世凱，應立即處理計程車產業中，系統業者與車隊業者合作的權利與義務關係，不要再讓這些無良的業者利用現在的法規漏洞逃避該負責的教育與賠償責任。

台64線丟包 Bolt 計程車 替代役男

