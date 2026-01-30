丟包乘客司機多平台接單 Bolt合作車隊遭罰3萬

快訊

中央社／ 台北30日電
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃；圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。(記者黃仲明／攝影)
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃；圖為叫車系統畫面，車輛跟人物皆與新聞無關。(記者黃仲明／攝影)

林姓計程車司機在台64線丟包乘客，導致乘客遭輾斃。台北市公共運輸處說，經查車輛派遣狀況，林姓司機違法透過多個平台接單，將罰叫車平台Bolt合作車隊新台幣3萬元。

溫姓替代役男25日凌晨搭多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段，被後方4輛車輾過死亡，警方將林姓司機及輾斃溫姓男子的4名駕駛依涉過失致死罪送辦。

公運處一般運輸科長洪瑜敏今天告訴中央社記者，這起案件有3個環節須檢視是否符合交通相關法規，首先是計程車駕駛是否有職業駕照與登記證，而林姓司機2樣證照都在效期內，這部分沒問題。

不過，洪瑜敏說，林姓司機在快速道路上停車並任意拒載乘客，違反道路交通管理處罰條例，事發所在地主管機關新北市政府警察局已舉發（最重可罰7200元）。

至於林姓司機車輛派遣狀況，洪瑜敏表示，查詢後發現林姓司機接單平台是Bolt合作車隊，與車輛登錄監理系統車隊不同，即林姓司機加入多個車隊、透過多個平台接單，違反計程車客運服務業申請核准經營辦法規定。

計程車客運服務業申請核准經營辦法規定，同一車輛以委託一家經營派遣業務之計程車客運服務業為限，經營派遣業務之計程車客運服務業應先確認委託車輛是否未加入其他經營派遣業務之計程車客運服務業。

洪瑜敏說，Bolt合作車隊沒善盡查詢責任，將依公路法處3萬元罰鍰。

洪瑜敏表示，除開罰，會再發函所有車隊，將本案納入後續教育訓練教材，加強向所有司機宣導，須以乘客安全優先，妥適處理特殊狀況，不得任意拒載甚至丟包乘客，希望類似狀況不再發生。

