台64線丟包案Bolt稱不便說明 政大學者怒轟：你以為自己路人甲嗎？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
政大法學院副教授劉宏恩今天點名Bolt，「你以為自己是路人甲嗎？」圖／取自劉宏恩臉書
25歲溫姓替代役日前凌晨以Bolt叫車平台搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，隨即遭4車輾斃。溫男是政大校友，對於遭指酒醉鬧事才導致悲劇發生，政大多名教師陸續發聲為他抱不平，質疑涉案司機說謊。而Bolt昨天對此案回應「現階段不便就相關細節進一步對外說明」，引起譁然。政大法學院副教授劉宏恩今天點名Bolt，「你以為自己是路人甲嗎？」

林姓司機是加入Bolt叫車平台的駕駛，Bolt昨天發聲明，指對於該起嚴重事故深感哀痛與不捨，向失去摯親的家屬與親友致上最深切的哀悼。目前本案已進入刑事調查程序，將全力配合相關機關的調查工作，協助釐清事故發生的經過與相關事實。鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。

劉宏恩今天在臉書發文，台64線計程車丟包乘客命案，Bolt聲明「哀悼但不便說明」簡直莫名其妙。「車是你這邊派的，你卻講著路人甲一般事不關己的話？」既然乘客安全的事，Bolt都覺得不便對消費者說明，「那我們消費者就不便叫你Bolt的車，再見」。他立刻解除安裝Bolt App，「我也呼籲大家一起這樣做」。

