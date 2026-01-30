丟包案引爆納管爭議 學者籲把叫車平台納入運輸安全監理

一名25歲擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役男，日前凌晨酒後搭乘多元計程車返家，竟被司機「丟包」在台64線上，遭4車輾過身亡，外界掀起多元計程車司機的監管討論聲浪。逢甲文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗表示，這起事件不是誰的錯，而是制度的洞，平台商不僅只是媒合者，應該負起制度性的營運責任，應把平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍，要求安全治理、事故通報、資料保存、背景查核、保險責任。

侯勝宗今在臉書發文表示，又一起叫車悲劇發生了，新聞很快聚焦在「司機有沒有錯」、「平台有沒有責任」、「誰該賠」、「誰該被停權」，但如果只停在這裡，下次悲劇還是會再來，因為這不是單一個人的問題，而是一個被制度默許的漏洞。

他認為，平台不只是媒合者，因為現在的叫車平台，決定誰能上線、誰能接單、怎麼派單、怎麼結單、怎麼停權。它們不是路邊的電話號碼，而是實際掌握運輸行為的系統設計者。如果平台可以用演算法提高效率，卻不能用系統降低風險，那麼「我只是媒合」這句話，就只是責任外包。尤其在夜間、酒後、弱勢乘客、快速道路上下車這些高風險情境，平台如果只用「GPS到點 ＝ 行程結束」，卻沒有任何「乘客是否安全下車」的確認機制，那麼這個風險，遲早會爆。平台該負的，不是情緒性的道德責任，而是制度性的營運責任，包括誰可以上線？哪些情境要強化安全流程？異常發生時，系統能不能即時介入？出事後，資料是否完整、責任是否可追？

此外，平台負責「系統」，但車隊與車行負責的是「人」，包括招募、訓練、督導、文化，這些都不可能完全交給平台，如果一個司機不知道夜間下車該注意什麼、不知道酒後乘客不能隨便丟包、不知道遇到異常狀況該回報、該停車、該陪同，那不是一個人的問題，而是整個組織沒有把風險當成日常管理。車隊應該負擔的，是現場管理責任，包括高風險情境的教育訓練與演練、行程結束流程的抽查、申訴與事故的內部檢討與再訓練、出事時，不失聯、不切割的支援責任，否則，「有車隊」只剩下名義。

侯勝宗表示，可問題是現行主管單位有要求嗎？車隊有執行嗎？更可悲的是，車行的角色早就被虛位化／失能化了，事實是，我們空有制度，卻無人執行！

他也舉例國外做法，認為叫車平台納管已不是新問題，在英國、新加坡、澳洲、美國多個城市，政府早就不再接受「平台只是媒合」的說法。他們把平台納入運輸服務提供者或預約服務業者的監理範圍，要求安全治理、事故通報、資料保存、背景查核、保險責任。重點不是懲罰，而是「你既然能影響這趟行程，就必須為這趟行程的安全負責。」

侯勝宗強調，現在最需要的做的，以下三件很務實的事，包括把平台納入運輸安全監理，不是管價格，而是管安全流程、資料義務與事故回報。把「安全下車」變成系統預設，而不是良心選項，高風險情境要有更強的確認與關懷機制。讓車隊成為安全文化的守門員，而不是只會派車的中介人，其中司機素質把關與持續教育訓練，才是根本之道。

侯勝宗認為，平台帶來效率沒有錯，但效率不能用犧牲安全來交換。真正成熟的社會，不是沒有事故，而是每一次事故，都能逼制度往前走一步。