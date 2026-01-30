台64線丟包案 鄧湘全：司機恐涉間接故意殺人罪 籲檢警加強偵查腳步

台64線多元計程車司機丟包案疑點重重，律師鄧湘全今天在臉書發文，他表示，有開車經過台64線丟包地點的人，應該都知道該路段下車，連站立的地方都有問題，在這個地方把人給弄下車，非常非常危險。他之前說涉案司機可能構成「遺棄致死罪」，看了各方資訊後，他覺得這名司機甚至可能構成「間接故意殺人罪」。

台64線丟包案舉國關注，涉案的多元計程車林姓司機辯稱溫姓乘客喝醉踹椅背、起口角後下車，才遭4車輾斃，但警方進一步調查，行車紀錄器非但沒有畫面，12分鐘錄音只有林姓司機咒罵聲，沒有溫姓死者聲音。加上溫男家屬表示死者生前不太喝酒，事發當天根本沒喝酒，質疑死者遭司機拖下車等疑點。檢警日前已相驗，將釐清死者體內有無酒精或藥物成分。

鄧湘全表示，這兩天更多資訊出來後，參照車上行車紀錄器內容，司機說詞有所疑義。本案似乎不像表面看起來單純的一般死亡車禍案，類似案件，第一時間的證據調查非常重要，建議檢警應加強偵查腳步，甚至該有的強制處分都應考慮，否則容易錯失調查先機。

鄧湘全說，不管乘客是否被拖下車，司機在凌晨2、3點的台64線該地點停車，然後把乘客給放下來，難道沒有會被其他車輛撞死也無所謂的心態嗎？

