台64丟包死亡車禍...酒醉乘客載不載？工會點出背後問題

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
25歲溫姓替代役男日前凌晨搭多元計程車，被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台六十四線快速道路上，慘遭後方四車輾斃。記者黃子騰／翻攝
新北市台64線快速道路25日凌晨發生酒醉乘客遭計程車丟下車，導致遭後車輾斃案件。對此，駕駛職業工會認為，不應該趕乘客下車，除非是生命受到威脅；但現在要著點的是賠償與責任，平台業者出事就完全沒有責任，交通部要把多元叫車平台完整、明確納入汽車運輸業管理規則。

本身是司機的台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾認為，作為司機來說，不應該趕乘客下車，除非是持刀等威脅到生命安全才會停靠路肩等，「但是對於酒醉的乘客，他本身就已經喝醉，不知道自己的行為，司機要秉持專業，不能跟著情緒走。」

他認為，不愉快的話就是一趟車程，頂多20、30分鐘，就是秉持下一個乘客會更好的心情載客，「這位司機應該也是沒有考慮到後面的風險。」

然而，綜觀整體事件，李威爾認為，發生事故後續就是賠償與責任，如今看來叫車系統平台業者是完全沒有責任，這也是多年前向交通部抗議，應該要把叫車系統平台業者納入汽車運輸管理規則。

他說，平台業者不受限法規，出事了就是由司機駕駛、消費者來處理，但是消費者是信任叫車平台派的車，如今出事了，就變成司機駕駛或車隊來處理，業者則全身而退。

李威爾也說，背後的原因也牽涉到交通部無法管叫車系統平台業者，導致平台在處理爭議時，只要消費者投訴就會直接將司機停權，司機沒有發聲或說明的機制，沒有對等溝通，出事了平台業者又無需負責，到頭來其實對消費者也沒有保障。

