台64線丟包案學霸枉死 政大學務長：永遠是老師最大的痛 痛心真相未明

台64線丟包案，25歲溫姓乘客畢業自政大，在學校評價極佳，教師、同儕對他評價是溫和優雅、認真學習又熱心助人。由於涉案的林姓司機辯稱溫男酒醉踹椅子還吵架，因此下車才發生憾事。政大副教授兼學務長蔡炎龍昨晚在臉書為死者被帶風向指酒醉鬧事才下車而抱不平，他今天清晨再度發文追悼，「年輕的生命離開，永遠是老師心中最大的痛」。

台64線丟包案謎團重重，警方調查，林姓司機提供的行車紀錄器非但沒有畫面，12分鐘錄音只有林姓司機咒罵聲，沒有溫姓死者聲音。加上溫男家屬表示死者生前不太喝酒，事發當天並未喝酒，質疑死者遭司機拖下車。檢警日前已相驗，將釐清死者體內有無酒精或藥物成分。

蔡炎龍今天上午6時許再在臉書發文，他表示，在知道一位過去的學生離世的第二天，他剛好在台大，是他第一次找到陳文成老師的紀念碑。「都是在生命要開始發光發熱的時候，突然終止」。陳文成的家人至今還沒有得到真相。他當時並沒有想到，發生在現在、即使沒有那麼複雜，家屬還需要受到那麼多煎熬。

蔡炎龍說，身為一個老師，寧願看到一個整天跟你爭吵的學生，有天回來笑談過去，或者說當年種種。寧願有天對方回來說當年自己才是對的。「也不願意聽到的是，他已離開人世」。

蔡炎龍回憶溫姓校友是熱心又喜歡幫助別人的人，「準備好要發光發熱的，是這樣的可惜」。「即使投票都會投跟我不一樣的，即使覺得好像到頭來一事無成，只要好好的活著，就有無限的可能。也是對我，或著對許多你可能知道可能不知道的人，最大的安慰」。年輕的生命離開，永遠是老師心中最大的痛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康