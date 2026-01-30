快訊

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。記者黃子騰／翻攝
25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。記者黃子騰／翻攝

台64線丟包案溫姓死者是政大畢業的高材生，政大先後有教師為他發聲，指溫男脾氣溫和、相當優秀，未來打算出國念書，本有美好前景，未料發生憾事。政大副教授兼學務長蔡炎龍昨晚在臉書表達痛心，「最大的痛是還有無限可能的學生，生命突然有天戛然而止」。針對此案疑司機說謊，他表示，本來是悲傷，「但，現在又多了一種憤怒」。

台64線丟包案謎團重重，涉案的多元計程車林姓司機辯稱溫姓乘客喝醉踹椅背、起口角後下車，才遭4車輾斃，但警方進一步調查，行車紀錄器非但沒有畫面，12分鐘錄音只有林姓司機咒罵聲，沒有溫姓死者聲音。加上溫男家屬表示死者生前不太喝酒，事發當天根本沒喝酒，檢警日前已相驗，將釐清死者體內有無酒精或藥物成分。

溫姓死者自政大新聞系、企管系雙主修畢業。「他就是我們想要培養出來的人才典範」，蔡炎龍表示，政大優秀的學生有好幾種樣貌，有些是非常自信、亮眼的外顯優秀，有些是像Jason（指溫男），溫和謙虛的樣子。

溫男在學校評價極佳，蔡炎龍表示，請Jason幫忙做一些事情，不但都會協助，明明幫忙很多，還是非常謙虛的自認沒有做什麼。「一直相信，Jason會有非常傑出的表現。我的畫面就是有一天，Jason會回政大來，跟學弟妹們分享他種種的冒險。只是這一天，永遠不會來了」。

「這個事件，本身是個奇怪的事件」。蔡炎龍質疑，發生類似的事，平常就是車行第一個出來道歉，不管是開除或是暫時停止司機的合約，靜候調查。不然就是記者們圍著司機問，「你為什麼要丟包、現在後悔嗎？」之類的。雖然，他也不覺得這樣問是對的。但車行是哪家居然沒有媒體報。評論也沒有，不管是對事件的處理或是對司機的處置。

蔡炎龍表示，然後還想帶風向說這是Jason酒後和司機爭吵、踢椅子，或弄髒車子，司機怕有人身安全。「不好意思，就算是這樣，真的把一位把已經喝醉的人丟包在危險的快速道路，甚至還是高架道路，是這家車行的許可的嗎？」

他說，何況錄音檔出來，Jason全程都是安靜的。似乎只有在司機請Jason不要踢車門或是椅子時說「好」。反而是司機罵了很多髒話。「本來，對Jason的離去，我就是悲傷。但，現在又多了一種憤怒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

