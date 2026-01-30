快訊

台64線憾事／丟包乘客 叫車平台：司機違反守則就停權

聯合報／ 記者甘芝萁藍鈞達／台北報導

多元計程車業者丟包酒醉旅客事件引發社會關注，平台派車業者均表示，平台設有考核與汰除機制，一旦駕駛違反相關守則，即會停止派遣資格。

LINE GO回應指出，對於合作駕駛的行為管理，平台設有多重考核與汰除機制，包括透過系統監控與乘客回饋進行動態考核，任何不當行為都會直接影響駕駛的承接資格，並不定期進行實地品質稽查。平台也設有異常事件處理SOP，若司機在行程中發生異常狀況，能在最短時間內獲得後勤支援；若需即時處理，駕駛應優先考量環境安全性，並載往鄰近公共安全場所，如派出所，尋求第三方協助，避免在安全性有疑慮的環境中止行程。

Uber則指出，使用Uber App接案的合作車隊職業駕駛，須遵循車隊守則與平台社群指引，並恪遵當地交通法規；若駕駛違反相關守則，車隊得停止其使用Uber App接受派遣的資格。

至於旅客因為遭到計程車司機丟包而遭遇不幸致身亡情況下，叫車平台、司機或保險是否需要負責？產險業者指出，理賠關鍵不在於是否透過平台叫車，而在於事故是否仍與「搭乘行為」具有直接關聯。

產險業者指出，台灣多元計程車依法必須投保一五○萬元以上旅客責任保險，主要保障乘客在「搭乘車輛或上下車過程中」，因交通事故導致的身故、失能或醫療費用。

如果事故發生時，乘客仍在車內，或屬於上下車過程中，原則上可適用旅客責任保險，並搭配車輛的強制汽車責任保險進行理賠。但若司機已要求乘客下車，搭乘關係實際結束後，乘客在車外發生事故，是否仍能適用旅客責任保險；業者認為，須回歸個案事實與保單條款認定，實務上多半會轉為一般交通事故責任處理。

在此情況之下，實際撞擊乘客的車輛，其強制險與第三人責任險，將會成為主要的理賠來源。

台64線丟包案 死者弟：不實指控對我哥哥的傷害 不亞於4台車輾過的痛

日前一輛多元計程車涉嫌將溫姓乘客丟包台64線快速道路，導致1死。林姓司機辯稱溫姓死者酒醉、踹椅子並起口角，溫男因此下車，...

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

台64線丟包案溫姓死者是政大畢業的高材生，政大先後有教師為他發聲，指溫男脾氣溫和、相當優秀，未來打算出國念書，本有美好前...

台64線丟包案學霸枉死 政大學務長：永遠是老師最大的痛 痛心真相未明

台64線丟包案，25歲溫姓乘客畢業自政大，在學校評價極佳，教師、同儕對他評價是溫和優雅、認真學習又熱心助人。由於涉案的林...

台64線憾事／運將談載客經驗「趕客下車 除非遭生命威脅」

在雙北開車超過卅年的陳姓計程車司機說，最怕遇到喝得爛醉的客人，如果遇到話都說不清楚的，最佳解方就是直接把對方送到派出所，...

台64線憾事／計程車業者看酒後乘車「同行友人 應盡到照顧責任」

學者認為，多元計程車乘客跟司機互評，市場機制自然形成，不用什麼事情都依賴政府訂定規則。計程車業者則認為，關鍵是同行友人未...

台64線憾事／家屬質疑 25歲男遭拖下車遺棄致死

國立大學畢業擁有雙學士學位的廿五歲溫男日前搭乘多元化計程車，卻疑似因踢司機座椅遭在台六十四線趕下車，隨後遭後方四車輾斃；...

