台64線憾事／計程車業者看酒後乘車「同行友人 應盡到照顧責任」

聯合報／ 記者甘芝萁葉冠妤／台北報導

學者認為，多元計程車乘客跟司機互評，市場機制自然形成，不用什麼事情都依賴政府訂定規則。計程車業者則認為，關鍵是同行友人未盡照顧責任，反而是將酒醉者直接送上計程車，最終風險全轉嫁給駕駛，到達下車地點後叫不醒，駕駛進退兩難。

淡江運輸管理學系教授張勝雄說，若因個案就要檢討制度，徒增公部門負擔，不是說這件事不重要，而是不符行政效能成本。多元計程車的好處，是若乘客鬧事，乘客跟司機可互相評價，平台系統會把乘客拉黑，某種程度上也保護司機。乘客有黑歷史就會叫不到車，市場機制自然形成，不用什麼事情都依賴政府訂定規則。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長高淑真認為，多元計程車駕駛既然接了乘客，就有義務，而不是直接在半路丟包，應該開下去平面道路後報警處理。她也提醒，這起事件還未查明原因，現在論斷是因為乘客喝醉酒還太早。

她建議，這個議題應該找成癮科醫師，了解酒醉者的樣態，以及如何處理酒客的行為反應。畢竟有時候司機載客的時候，不會清楚客人的身心狀態，也有可能載到一半客人才發酒瘋，因此有些計程車司機刻意不接飲酒場所附近的客人。

計程車業者表示，目前制度討論鮮少提及同行者責任，與朋友飲酒，本就應由同行者負照顧義務，而由駕駛承擔後果，即便此案駕駛該負最大責任，但不應忽略長期以來載到醉客時，對駕駛極不利的現實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

