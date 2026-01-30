乘客遭丟包輾斃 叫車平台漏洞奪命

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁邱書昱／台北報導
廿五歲溫姓替代役男日前凌晨搭多元計程車，被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台六十四線快速道路上，慘遭後方四車輾斃。記者黃子騰／翻攝
廿五歲溫姓替代役男日前凌晨搭多元計程車，被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台六十四線快速道路上，慘遭後方四車輾斃。記者黃子騰／翻攝

廿五歲溫男日前透過叫車平台搭多元計程車要返回住處，疑似酒醉和司機起爭執途中遭丟包，導致接連遭四輛車輾斃身亡。此一事件除涉及司機個人行為外，也暴露交通部與叫車平台，在管理制度與監督責任上有缺口。

計程車業界認為，不應該趕乘客下車，除非是生命受到威脅，但現在要著點的是賠償與責任，但是平台業者完全沒有責任，交通部要把多元叫車平台完整、明確納入汽車運輸業管理規則。

交通部表示，現行叫車平台多由計程車車隊業者自行開發，或與車隊業者合作營運，民眾透過平台叫車時，皆可追蹤所搭乘車輛隸屬的車隊業者。

依據「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定，車隊業者在向各公路主管機關提送的營業計畫書中，須載明派遣系統、營業方式及建立服務品牌計畫等內容，並負有維持服務品質、提供專業訓練及處理消費爭議的責任。依「汽車運輸業管理規則」也對多元化計程車經營業者有類似規定。

公路主管機關可依相關法規及核定的營業計畫書內容，對車隊業者及其所採用的平台系統進行營運監督管理，並定期辦理評鑑。

不過，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾指出，實務運作早已與法規設計出現落差。他表示，現在計程車車隊的角色已被平台系統「虛化」，實際上包括廣告行銷、招募司機、派單與收費等關鍵營運行為，幾乎都由系統資訊業者主導，但現行計程車與車隊相關管理法規，卻無法直接限制或管理這些系統業者。

他也指出，過往叫車消費爭議，平台多半切割責任，將問題推給駕駛行為，但平台本身是否應負管理責任，至今仍未被清楚規範。交通部應正視系統業者的角色，釐清平台、車隊與司機之間的責任界線，否則類似爭議恐將一再重演。

李威爾說，「丟包」事件是駕駛個人行為，但在現行制度下，政府與叫車平台能做到的僅止於駕照審查、職業駕照及執業登記證等基本把關，無法全面預防風險。

他認為，發生事故後續就是賠償與責任，如今看來叫車系統平台業者完全沒有責任，這也是多年前向交通部抗議，應把平台業者納入汽車運輸管理規則。平台業者不受限法規，出事了就是由司機駕駛、消費者處理，但是消費者是信任叫車平台派的車，如今出事了，就變成司機駕駛或車隊來處理，業者則全身而退。

他說，背後牽涉到交通部無法管叫車系統平台業者，導致平台在處理爭議時，只要消費者投訴就會直接將司機停權，司機沒有發聲或說明的機制，沒有對等溝通，出事了平台業者又無需負責，到頭來其實對消費者也沒有保障。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台64線丟包案 死者弟：不實指控對我哥哥的傷害 不亞於4台車輾過的痛

日前一輛多元計程車涉嫌將溫姓乘客丟包台64線快速道路，導致1死。林姓司機辯稱溫姓死者酒醉、踹椅子並起口角，溫男因此下車，...

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

台64線丟包案溫姓死者是政大畢業的高材生，政大先後有教師為他發聲，指溫男脾氣溫和、相當優秀，未來打算出國念書，本有美好前...

台64線丟包案學霸枉死 政大學務長：永遠是老師最大的痛 痛心真相未明

台64線丟包案，25歲溫姓乘客畢業自政大，在學校評價極佳，教師、同儕對他評價是溫和優雅、認真學習又熱心助人。由於涉案的林...

台64線憾事／運將談載客經驗「趕客下車 除非遭生命威脅」

在雙北開車超過卅年的陳姓計程車司機說，最怕遇到喝得爛醉的客人，如果遇到話都說不清楚的，最佳解方就是直接把對方送到派出所，...

台64線憾事／計程車業者看酒後乘車「同行友人 應盡到照顧責任」

學者認為，多元計程車乘客跟司機互評，市場機制自然形成，不用什麼事情都依賴政府訂定規則。計程車業者則認為，關鍵是同行友人未...

台64線憾事／家屬質疑 25歲男遭拖下車遺棄致死

國立大學畢業擁有雙學士學位的廿五歲溫男日前搭乘多元化計程車，卻疑似因踢司機座椅遭在台六十四線趕下車，隨後遭後方四車輾斃；...

