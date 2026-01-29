快訊

台64線丟包案 律師黃柏榮：恐怕構成遺棄罪 有3大判斷標準

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫男被林姓司機在台64線快速道路趕下車，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝

25歲溫姓男子日前深夜搭乘多元計程車，遭林姓司機在台64線快速道路丟包，之後遭4車輾斃。林姓司機辯稱溫姓男子酒醉踢椅背、因此起口角。不過，死者家屬告訴檢警，溫男並沒喝酒。針對司機丟包乘客，定恆法律事務所主持律師黃柏榮說，這樣的行為，恐怕已經構成遺棄罪。

黃柏榮在臉書表示，刑法上的遺棄，判斷標準其實非常具體。第一，看被留下的人是否處於顯難自救的狀態。凌晨的快速道路，本身就是對行人高度致命的環境。沒有退路、沒有緩衝空間，只要有車經過，風險立刻實現。第二，看行為人是否負有保護義務。載客關係尚未安全結束是一層；更關鍵的是，危險來自司機的承接了醉漢的危險，法律上，就不允許司機再把危險推出去，不能在風險成形或承接後再選擇抽身。第三，看是否明知風險仍選擇離開。

黃柏榮說，遺棄罪不要求加害動機，只要求對結果的放任。明知把醉漢留在該處極可能發生事故，仍駕車離去，法律就會介入評價。警方偵查初期的常態作法，是以過失致死方向偵辦。遺棄或遺棄致死，仍是檢方後續必須嚴肅面對的法律選項。

