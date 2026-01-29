聽新聞
0:00 / 0:00
台64線丟包案 律師黃柏榮：恐怕構成遺棄罪 有3大判斷標準
25歲溫姓男子日前深夜搭乘多元計程車，遭林姓司機在台64線快速道路丟包，之後遭4車輾斃。林姓司機辯稱溫姓男子酒醉踢椅背、因此起口角。不過，死者家屬告訴檢警，溫男並沒喝酒。針對司機丟包乘客，定恆法律事務所主持律師黃柏榮說，這樣的行為，恐怕已經構成遺棄罪。
黃柏榮在臉書表示，刑法上的遺棄，判斷標準其實非常具體。第一，看被留下的人是否處於顯難自救的狀態。凌晨的快速道路，本身就是對行人高度致命的環境。沒有退路、沒有緩衝空間，只要有車經過，風險立刻實現。第二，看行為人是否負有保護義務。載客關係尚未安全結束是一層；更關鍵的是，危險來自司機的承接了醉漢的危險，法律上，就不允許司機再把危險推出去，不能在風險成形或承接後再選擇抽身。第三，看是否明知風險仍選擇離開。
黃柏榮說，遺棄罪不要求加害動機，只要求對結果的放任。明知把醉漢留在該處極可能發生事故，仍駕車離去，法律就會介入評價。警方偵查初期的常態作法，是以過失致死方向偵辦。遺棄或遺棄致死，仍是檢方後續必須嚴肅面對的法律選項。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言