台64線丟包案 王至德列4大疑點 狠司機1舉動可望排除「殺人罪故意」

25歲溫姓替代役日前凌晨搭多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃，司機辯稱溫男酒醉踢椅背，兩人起口角。不過，警方深入調查發現疑點重重，包括行車紀錄器沒畫面，錄音僅12分鐘，內容只有林姓司機說話，完全沒有溫男的聲音。檢警日前相驗，針對家屬質疑溫男並無喝酒、懷疑遭「拖下車」才發生憾事，將釐清溫男有無酒精或藥物反應。

律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，近年來對於酒駕零容忍，宣導酒後不開車，很多人酒後直接叫計程車。對於司機而言，發現乘客爛醉，可能本來就有戒心，因此感覺椅背被踢自然很火大，想擺脫爛醉客，於是一怒之下就把這個麻煩丟下車，只是一般司機最多是丟在一般道路的人行道上。不過這個司機是個狠人，直接把人丟在沒有人行道的快速道路上，雖然還幫忙報警，不過等警察到的時候，頂大生已經4輛行經車輛輾過，當場頭部破裂、全身骨折死亡。

奇怪的點是車上只有錄到司機的聲音，頂大生完全沒有回嘴，王至德表示，跟司機一開始所說發生口角並不相符，「如果說頂大生是故意踹椅背，怎麼會完全沒說話？如果說有爭執，又怎麼會沒有頂大生的聲音？如果頂大生是醉到不省人事，那是怎麼下車的？」依照這樣推論，很可能是在爛醉的狀況之下被司機硬拉下車的。

王至德表示，而錄音檔中爭執的時間不過1、2分鐘（前10分鐘無聲音），「就1、2分鐘的時間，司機何以就暴怒到一定要在快速道路上把人給拉下車？不能忍到下快速道路？我可以理解司機不想載酒醉客的心情，不過把人丟在快速道路上？司機到底在想什麼啊？」

司機在乘客上車之後卻把乘客丟在快速道路上，王至德表示，除了違反道路交通規則外，因為乘客與司機間的運送契約關係，也讓司機對於乘客負有一個保證人地位，也就是司機不能隨便的把人丟在危險的地方，這種行為就可能構成遺棄致死罪。「還有打電話報警，多半會被法官排除殺人罪的故意」。

他說，不過後來輾過的4輛車的司機也很可能會以未注意車前狀況，可能構成過失致死罪被偵查，「我真心覺得他們很衰，誰會想到快速道路上會出現一個人躺在路中間？如果我是這4個司機的律師的話，我一定會從這個方向進行答辯」。

王至德表示，民事上自然也會有請求損害賠償的問題，這個鉅額的賠償恐怕會由這5名司機負連帶賠償責任，這其中多半又會有人要脫產了吧。要提醒大家，心情不好或喝酒了，找個靠譜的車隊，也希望大家在情緒激動時，想想法律的代價，希望這樣的悲劇不要再發生了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康