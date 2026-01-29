25歲學霸丟包車禍亡 師指他溫柔優雅想出國念書 弟：從小是我最好榜樣

快訊

聯合報／ 記者楊德宜許維寧／台北即時報導
溫男被林姓司機在台64線快速道路趕下車，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝
溫男被林姓司機在台64線快速道路趕下車，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝

25歲溫姓替代役男日前凌晨搭乘多元計程車，卻被林姓司機丟包在台64線快速道路，不幸遭4車輾斃。林姓司機辯稱溫男酒醉踹椅背還吵架，因此請對方下車，不過警方調查發現疑點重重，行車紀錄器錄音顯示12分鐘溫男不曾講話，有碰撞聲，以及林姓司機單方面咒罵。溫姓替代役畢業自政大，雙主修新聞系和企管系，是師長、同儕眼中的脾氣溫和的優秀學生，對於司機指溫男在車上脫序行徑的說法感到不可置信。

政大傳播學院特聘教授林日璇昨天在臉書追悼溫男，指該生就讀大三來修碩士班的全英文課程，表現極佳、英文口說寫作流暢，未來打算出國念書，想多學習研究，「認真、有熱情、對未來有好多想法」。

「心碎了，這麼好的學生，這麼可愛溫柔的學生」，林日璇對溫男的印象是優秀好學生，「我熟識的你總是非常貼心，你總是優雅又從容、永遠都帶著笑容與我們相處共事，從你身上我看到了大學生對未來的憧憬、對自己的期許、好似當年我對於未來的期待與未知」。

溫男的弟弟在林日璇該篇追悼文留言，「您的文字讓我看到哥哥的認真、努力和他的好，從小到大我都把他當成我最好的榜樣，相信他的優秀我們都能看在眼裡。謝謝您的文章，謝謝老師您平時對哥哥的照顧」。

檢警27日相驗，為求慎重解剖溫男遺體。溫男家屬向檢察官提出要求調查溫男是否有可能是被拖下車，並認為死者沒喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

