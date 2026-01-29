醉乘客遭丟包台64慘死 Cheap轟司機冷血送葬：恐怖程度不亞於隨機殺人

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫男被林姓司機在台64線快速道路趕下車，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝
溫男被林姓司機在台64線快速道路趕下車，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝

新北市日前發生離奇死亡車禍，25歲溫姓男子酒醉搭多元計程車，竟被駕駛丟包在台64線快速道路中和路段，慘遭4車輾斃。關注交通安全的百萬網紅Cheap質疑駕駛的說詞和行車紀錄器差異甚大，「司機冷血送葬」，他表示，一個清醒的職業駕駛，將一個連話都說不出來的醉漢丟在時速80至100公里的車道，「跟謀殺有什麼兩樣，真是冷血極致，真想問How dare you」。

Cheap表示，前幾天1名25歲的醉漢，被司機丟包在快速道路上，隨後被後車輾斃。最早司機的說詞是溫男踢椅背、爆發口角、自行要求下車。但行車紀錄器真相是溫男12分鐘全程不發一語。車內只有司機單方面的咆哮、三字經與趕人命令。「所以既然溫男沒說話，何來要求下車？」

他說，就行車紀錄器來看，溫男就喝醉了失去行為能力，身體不自覺的撞擊椅背，司機為了怕對方吐在車上，將溫男丟包在路肩或車道上，有可能是拉扯或是讓溫男自己滑落車外，司機還有下車察看，隨即關門離去，悲劇就發生了。「所以皮椅比人命更貴？」

「守法者的死亡陷阱」，Cheap表示，不要酒駕，所以溫男選擇叫車，「他在清醒的時候做了正確的決定，卻在最脆弱的時候，被職業駕駛丟在車道」，如果守法搭車也會死，社會規範的價值在哪？這恐怖程度不亞於隨機殺人。希望盡早查明真相。

其他網友表示，「這個司機一點專業職業都沒有，且冷血，情緒管理有問題，我就是覺得把人丟在快速道路車道，就是謀殺行為」、「很多事都有比例原則。車上12分鐘死者不發一語，肯定是喝很醉上車就醉倒了，甚至車內的叩叩聲也不是踢椅背？醉成這樣怎麼自己下車？這個司機在說謊！有路怒症不要當計程車司機好嗎」、「真的受不了，可以丟在可能人行道或是警察局等等安全的地方」、「這司機太扯了吧，要放也應該在相對安全的地方」、「真的酒品不好還能讓你趕下車喔，怕自己車被吐髒欺負老實人而已」、「如果不想載醉漢一開始就該直接拒載了，真的是浪費別人的生命」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台64線丟包案 死者弟：不實指控對我哥哥的傷害 不亞於4台車輾過的痛

日前一輛多元計程車涉嫌將溫姓乘客丟包台64線快速道路，導致1死。林姓司機辯稱溫姓死者酒醉、踹椅子並起口角，溫男因此下車，...

乘客遭丟包輾斃 叫車平台漏洞奪命

廿五歲溫男日前透過叫車平台搭多元計程車要返回住處，疑似酒醉和司機起爭執途中遭丟包，導致接連遭四輛車輾斃身亡。此一事件除涉...

台64線憾事／運將談載客經驗「趕客下車 除非遭生命威脅」

在雙北開車超過卅年的陳姓計程車司機說，最怕遇到喝得爛醉的客人，如果遇到話都說不清楚的，最佳解方就是直接把對方送到派出所，...

台64線憾事／計程車業者看酒後乘車「同行友人 應盡到照顧責任」

學者認為，多元計程車乘客跟司機互評，市場機制自然形成，不用什麼事情都依賴政府訂定規則。計程車業者則認為，關鍵是同行友人未...

台64線憾事／家屬質疑 25歲男遭拖下車遺棄致死

國立大學畢業擁有雙學士學位的廿五歲溫男日前搭乘多元化計程車，卻疑似因踢司機座椅遭在台六十四線趕下車，隨後遭後方四車輾斃；...

台64線憾事／丟包乘客 叫車平台：司機違反守則就停權

多元計程車業者丟包酒醉旅客事件引發社會關注，平台派車業者均表示，平台設有考核與汰除機制，一旦駕駛違反相關守則，即會停止派...

