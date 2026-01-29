監察院：陳菊依法可請假到7月 過程無圖一己之私

快訊

中央社／ 台北29日電
監察院長陳菊（圖）從2024年12月開始請假，已超過一年，遭在野黨立委質疑違法，賴清德總統昨天終於准辭。圖／聯合報系資料照片
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院秘書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，陳菊可以請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。

陳菊民國113年底感冒至高醫就診，但健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。

總統府115年1月28日發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。自民國115年2月1日生效。

國家人權委員會上午舉行消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第5次國家報告獨立評估意見發表會，監察院秘書長黃適卓會後受訪指出，陳菊是堅強的女性，一生為台灣民權、民主奮鬥，早年因爭取民主、民權踏入政壇，晚年則進入監察院擔任院長，為國家人權及監察制度而努力。

黃適卓提到，陳菊113年因病住院，盼復健後回到崗位繼續為人權努力，但去年就因身體因素數度向賴總統請辭，但賴總統慰留後仍努力復健盼回工作崗位，不過近期因為體恤家人對復健過程的擔憂再度請辭，最後則獲賴總統勉予同意。

黃適卓強調，陳菊也依全體公務人員適用的公務人員請假規則辦理，其中規定每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，所以並沒有外界誤解「無假可請」情形，也不必懷疑陳菊為國家奮鬥決心，及一生在人權的努力，更不要誤會請假過程中圖一己之私。

陳菊 監察院

影／為什麼准予陳菊辭職？ 賴清德面帶微笑這麼說

賴清德總統上午到台中山區探望弘道基金會照顧的老人家，對於准許監察院長陳菊辭職，他表示昨天已經說過了，今天不再表示意見。

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

監察院長陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄12年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政...

【重磅快評】陳菊准辭 李鴻鈞通過「代理院長試用期」？

監察院長陳菊病假「請好請滿」鬧劇，終於要畫下休止符。二月一日起，就將由副院長李鴻鈞代理到今年7月底任期結束。應該連李鴻鈞...

【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光

監察院長陳菊病假撐了400天，昨天終於請辭獲准。總統賴清德說陳菊第一時間就提辭呈，但他認為復健後有機會重回崗位，後來因復...

重申刪減預算廢監院 柯文哲：陳菊就好好養病

監察院長陳菊昨天請辭獲准，民眾黨前主席柯文哲今天說，如果健康狀況不好，那就請辭好好養病，自己還是主張廢除監察院，立法院現...

【專家之眼】陳菊准辭 監察制度何去何從

總統府日前宣布准予監察院長陳菊辭職，結束這場長達四百多天的請假爭議。回顧整起事件，陳菊自二○二三年底因健康因素開始請假，...

