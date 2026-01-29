重申刪減預算廢監院 柯文哲：陳菊就好好養病

快訊




聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監察院長陳菊（圖）從2024年12月開始請假，已超過一年，遭在野黨立委質疑違法，賴清德總統昨天終於准辭。圖／聯合報系資料照片
監察院陳菊昨天請辭獲准，民眾黨前主席柯文哲今天說，如果健康狀況不好，那就請辭好好養病，自己還是主張廢除監察院，立法院現在不可能修改憲法，倒不如直接刪減今年度預算，「大部分國家都是三權分立，我們就不要再搞五權分立。」

總統府昨天發布總統令，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職，自115年2月1日生效」。賴清德總統昨天說，基於想要讓陳菊專心復健，對方提出辭呈便勉予同意，同時也請監察院副院長李鴻鈞代理職務。

民眾黨今天舉行第五屆「眾智成城」博碩士論文獎啟動暨徵件記者會，針對陳菊請辭監察院長，柯文哲會前受訪時表示，如果健康狀況不行，那就請辭好好養病，反問在場媒體「我也不知道這個題目是要講什麼，想要引誘我講人家壞話嗎？不用吧。」

柯文哲也說，最近有人提議成立「政務官權利義務法案」，因為事務官有請假相關規定，但是政務官卻沒有請假規定，「凡事不要以個案處理，應該想一下通案怎麼處理」，國家通常都是先有個案，然後再慢慢建立通則，「所以利用陳菊的案子，建立政務官權利義務法案，這很合理。」

面對媒體詢問，有無適合接任監察院長人選，柯文哲則表示，他還是主張廢除監察院，立法院現在不可能修改憲法，「剛好趁這次總預算，就把監察院預算全部刪掉」，既然大部分國家都是三權分立，台灣就不要再搞五權分立，這是個很奇怪的制度，直接廢除監察院就好。

2024年底，陳菊當時感冒赴醫院就診，健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。監察院去年9月曾經說明，陳菊請假皆依規辦理，其請假以來每月薪資均自願放棄支領，並在當月初繳入國庫。

