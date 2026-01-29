【專家之眼】陳菊准辭 監察制度何去何從

總統府日前宣布准予監察院長陳菊辭職，結束這場長達四百多天的請假爭議。回顧整起事件，陳菊自二○二三年底因健康因素開始請假，在野黨多次質疑其「占位不做事」，監察院則以合法請假程序回應，強調陳菊已將請假期間薪資歸還國庫。這場風波最終還是以辭職收場，卻留下更多值得深思的問題。

表面上看，陳菊的請假符合「公務人員請假規則」，在用完病假、事假、休假共六十五天後，再請延長病假，兩年內不超過一年的上限。但法律的合規性並不等於政治的合理性。監察院長作為憲政機關首長，掌握糾正、彈劾大權，其職位的特殊性遠超過一般公務員。當這個位置長期空轉，即便有副院長代理，仍難免讓人質疑制度的嚴肅性。更諷刺的是，監察院本應監督百官，如今院長自己的職務履行都成了問題，如何說服社會大眾相信其監督能量。

從政治現實來看，賴清德總統在處理這件事上陷入兩難。一方面，陳菊是民進黨大姐頭，新潮流大老，兩人有著深厚的政治情誼，賴總統言必稱「菊姐」，情感上難以割捨。另一方面，當前國會生態朝小野大，監委任期僅剩半年，補提名新院長幾乎不可能獲得立法院同意。加上副院長李鴻鈞並非綠營人士，一旦陳菊去職由其真除，執政黨擔心監察院「綠轉藍」，失去制衡在野的工具。這些政治算計，讓賴總統遲遲不願批准陳菊辭呈。

但政治情誼與黨派利益不應凌駕於制度運作之上，無論出於何種考量，讓一位無法履職的院長掛名一年多，對憲政體制都是傷害。這種「等待康復」的思維，雖然顯示對同志的關懷，卻也暴露執政者對權力的過度執著。當政治人物把職位當成可以長期保留的資產，而非服務人民的責任，整個體制就開始變質。陳菊本人顯然也意識到這個問題，據了解她多次表達辭意，最終在高雄市長初選落幕、菊系人馬回高雄備戰之際，辭職才終於獲准。

這起事件也凸顯監察院存在的價值問題，許多民眾發現，即使院長請假一年多，監察院的運作似乎沒有受到太大影響，業務照常推動。這不禁讓人思考，一個可以長期缺少首長的機關，究竟扮演什麼樣的角色？陳菊當年接任時曾表示，她認同廢除考監，期許能成為最後一任院長，光榮完成任務後離開。如今她因病請辭，未能完成當初的期許，卻意外用另一種方式驗證了監察院改革的必要性。

更值得檢討的是整個政府的人事文化，從陳菊事件可以看出，當政治任命優先於專業適任，當情感考量大於制度理性，再完善的法規都會被扭曲。賴政府上台後，對國會通過的利民法案採取嚴格態度，砍年金案聲請釋憲、軍警調薪不編預算，顯示其對程序正義的（不）重視。但面對陳菊長期請假，卻選擇維護到最後一刻，這種雙重標準難以服眾。政治人物當然有人情義理，但公職的本質是服務人民，當兩者衝突時，應該以公共利益為優先。

展望未來，隨著本屆監委任期將在今年七月底屆滿，下一屆監委的提名與審查將成為焦點。在朝小野大的國會生態下，執政黨要推動任何人事案都面臨挑戰。但無論最終結果如何，這次陳菊請假風波都應該成為一面鏡子，提醒所有政治人物，公職不是終身俸祿，而是階段性的使命。當身體健康或其他因素影響履職時，應該及時退下，把位置留給能夠全力以赴的人。只有建立這樣的政治文化，才能真正實現人民託付的治理期待。