陳菊請辭獲准 吳怡萱盤點提名卡關 「這人」可能成破口

民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播節目專訪，針對監察院長陳菊請辭獲准一事說，背後感覺到民進黨茶壺內的風暴，同時7月也將提名新的監察院長一職，她點出NCC、大法官等提名人事，反而是中選會主委提名人游盈隆可能是破口。

吳怡萱說，除了看到報紙頭版，後面感覺到的是民進黨內茶壺裡的風暴，因為特定人士、醫界人士等說，其實陳菊老早就想要辭職，只是賴清德總統把辭呈按住，言下之意是明明想走，但還放在院長的位置上被人攻擊，可能是派系人事任用角力等，彼此間能看出矛盾。

她也說，以國民來看待，那監察院是不是該廢除？畢竟院長請長假，也不會覺得有存不存在感覺，即便立院凍結預算，現在監院也是好好的，所以留著監察院就是養老、酬庸的地方嗎？雖然會同理生病，但不能借用生病占用位置、請假那麼久，「不重要卻能領薪水，又變成東廠攻擊在野黨。」

吳怡萱說，現在這時間點請辭獲准，是否「不得不」，怕影響2026選舉地方上的形象？由此可見政府沒有把人民放在第一位，今年7月要提名新任監察院院長，包含NCC、大法官人選同樣卡關，尤其大法官提名背後太多操作，也完全沒有想要和在野黨溝通。

她說，大法官不到開會人數還能做成評議，完全是奉承上意，執政黨把國家重要憲政體制、院際體制，搞成這樣，都是悲劇，更憂心於孩子的未來。

吳怡萱說，至於中選會主委提名人游盈隆，因為裡面有些委員包含國民黨、民眾黨，或許可以看看從中有沒有轉圜餘地。主持人王淺秋也補充，境外介選回答是說政府沒有很多證據，如果被提名還敢這樣公開客觀的看法，覺得是可以被支持人選。

吳怡萱說，仔細看，現在介選只聞樓梯響，成為民進黨作為政治操作工具，沒有更實在的證據。

她也說，至於不在籍投票，游是說，如果年底實施會災難，後來仔細去看，是整個選務系統無法因應，卻是勢必要面對問題，認為國內移轉投票過去盼望很久，而非操作成海外投票。台灣多少人真正面臨到投票要請假、花高鐵錢，要進行民主很昂貴。國內移轉投票，要認真思考。