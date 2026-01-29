聽新聞
0:00 / 0:00

府原盼陳菊康復歸位…李鴻鈞未真除院長 高層防監院「綠轉藍」

聯合報／ 記者蔡晉宇張文馨／台北報導
監察院長陳菊（右）與賴清德總統（中）情同姐弟，賴總統昨勉予同意陳菊請辭。圖為2020年新舊任監察院長交接，由時任副總統賴清德監交。 圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊（右）與賴清德總統（中）情同姐弟，賴總統昨勉予同意陳菊請辭。圖為2020年新舊任監察院長交接，由時任副總統賴清德監交。 圖／聯合報系資料照片

監察院陳菊因病請假超過一年後，賴清德總統昨天准辭；總統府也證實，陳菊中風住院，第一時間即提出辭呈，但賴總統盼其安心復健、待身體狀況允許「再行歸位」。監院人士表示，陳菊病情已維持穩定，原力拚大約二月初、農曆春節前出院，但近日評估整體狀況仍感力有未逮，經過和府方溝通後，賴清德總統才會在昨天准予請辭。

黨政人士表示，以目前朝小野大的國會生態，加上本屆監委任期將在七月底任滿、剩下的任期不長，賴總統再補提名監察院長的機會本就不高；昨晚總統府也公布，由監察院副院長李鴻鈞代理至本屆任滿。

黨政人士表示，陳菊病情雖然逐漸穩定，請假期間監察院業務也順利推動，但考量身體仍需持續休養，也讓賴總統能有更全盤的人事布局空間，因此過去幾個月來，陳菊已多次向總統表達辭意；而賴總統感念陳菊長年為國政付出，十分不捨，也盼陳菊能好好休養、保重身體。

監院人士表示，陳菊先前就多次向賴總統表達願意請辭的想法，但府方基於當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添變數。

該人士說，其次，出於情感層面，陳菊和賴清德同屬新潮流，兩個人在從政過程中互相支持，有著姐弟般的深厚情誼，賴清德言必稱「菊姐」，陳菊也說過她很疼惜賴清德。最後，賴總統與陳菊兩人間有相當共識，認為陳菊復原狀況若良好，是有機會力拚復出，陳菊畢生為民主奮鬥，該讓她以更體面方式告別政壇。

近期高雄市長初選落幕，陳菊嫡系子弟兵賴瑞隆勝出，監院隨即傳出多位菊系幕僚紛紛請辭、回到高雄準備打選戰消息。綠營人士指出，雖然政治機要人員本就高度政治任務取向，但外界也嗅到是否陳菊「辭意甚堅」的訊號。

綠營地方人士表示，陳菊和賴總統之間的默契確實是朝「力拚復出」的方向，然而預設目標時間已到，陳菊身體狀況雖穩定好轉，但離復出擔任監察院長仍有一段距離；綜合考量下，陳菊也不希望以「請假到任期屆滿」方式離任，再次向賴總統表達辭意後，終於獲准。

陳菊 監察院 賴清德 李鴻鈞 賴瑞隆 監委 新潮流 朝小野大 綠營 總統府

延伸閱讀

請假逾1年 監察院院長陳菊准辭

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

陳菊請辭 監院：尊重並感謝為監察職權及人權努力

准陳菊請辭！賴總統親自回應了：勉予同意 盼早日康復

相關新聞

請假逾1年 監察院院長陳菊准辭

監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風導致身...

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

監察院長陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄12年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政...

府原盼陳菊康復歸位…李鴻鈞未真除院長 高層防監院「綠轉藍」

監察院長陳菊因病請假超過一年後，賴清德總統昨天准辭；總統府也證實，陳菊中風住院，第一時間即提出辭呈，但賴總統盼其安心復健、待身體狀況允許「再行歸位」。監院人士表示，陳菊病情已維持穩定，原力拚大約二月初、農曆春節前出院，但近日評估整體狀況仍感力有未逮，經過和府方溝通後，賴清德總統才會在昨天准予請辭。

冷眼集／菊姐「請假請到頂」 賴總統徇私卻害之

監察院長陳菊因病請假超過一年，昨終於請辭獲准。綜觀賴政府上台後，對國會通過的多項利民法案十分苛刻，包括停砍年金案聲請釋憲及暫停處分、軍警調升福利也不編列預算；對長期請假的陳菊卻百般維護，就算現在准辭止血，但陳菊幾乎把假「請到頂」，不僅是對整飭官箴的監院最大反諷，也更顯賴政府的雙標。

陳菊准辭…國民黨團：選前止損 甩政治包袱

監察院長陳菊請辭獲准，國民黨團批評，此種「尸位素餐」表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，准辭的關鍵在於賴清德總統只想為年底九合一選舉提前止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。民進黨立委賴瑞隆說，「我們心裡既不捨，也滿懷感激與敬意。」

人物側寫／陳菊子弟兵縱橫港都 南霸天毀譽相隨

監察院長陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄十二年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政部長劉世芳、高鐵董事長史哲、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、台鹽前董事長陳啓昱、勞動部前部長許銘春等人都是菊系子弟兵，從地方到中央，菊系盤根錯節。陳菊是民進黨第一代「南霸天」，譽之所至、謗亦隨之。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。