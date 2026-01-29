聽新聞
0:00 / 0:00

人物側寫／陳菊子弟兵縱橫港都 南霸天毀譽相隨

聯合報／ 本報記者徐白櫻林政忠
陳菊（左）與高雄市長民進黨參選人賴瑞隆合影。賴瑞隆被外界視為陳菊的子弟兵。 圖／取自賴瑞隆臉書
陳菊（左）與高雄市長民進黨參選人賴瑞隆合影。賴瑞隆被外界視為陳菊的子弟兵。 圖／取自賴瑞隆臉書

監察院陳菊民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄十二年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政部長劉世芳、高鐵董事長史哲、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、台鹽前董事長陳啓昱、勞動部前部長許銘春等人都是菊系子弟兵，從地方到中央，菊系盤根錯節。陳菊是民進黨第一代「南霸天」，譽之所至、謗亦隨之。

陳菊在自傳「花媽心內話」一書自我剖析，她的一生被台灣民主浪潮洪流推擠前行，從黨外小妹「阿菊」，後來被稱為「菊姐」，然後變成「花媽」，她每條參與的道路都走得很辛苦，唯有高雄，始終是她一心所繫。

不論蔡英文賴清德，見到陳菊總會叫一聲「菊姐」，這個姐不只是輩分，更是尊敬與親近，如果沒有當年高雄的政治資源，民進黨沒有重返執政的今天。陳菊是蔡英文的「良師益友」，賴清德是陳菊口中的「兄弟」，當年總統初選「蔡賴之爭」，陳菊的表態是重要分水嶺。

陳菊與賴清德相識數十載，她說，情感上「賴清德是我不可分割的兄弟，患難與共、相互扶持」，但她最後表態力挺蔡英文連任，因蔡執政成功代表民進黨執政成功，民進黨禁不起再次失敗。陳菊「顧全大局」大姐頭高度，不破壞與蔡、賴的私人情誼。

陳菊連續擔任三任共十二年的高雄市長，尤其在高雄縣市合併後首屆市長選舉囊獲九十九萬多票，創下的得票天花板，至今無人能破。高雄現任八席區域立委全是民進黨籍，其中四位綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐今年高雄市長初選，除了林岱樺，其他三人皆與陳菊關係匪淺；陳菊時期曾培育「六小福」高票當選高雄市議員，至今仍有三人是現任議員。即使高雄市長陳其邁如日中天，但菊系仍坐擁港都半邊天，喊水會艱凍。

陳菊主政時期，高雄承辦二○○九年世界運動會，讓高雄人感到城市榮光，但二○一四年高雄氣爆，成為陳菊從政生涯最大考驗；立法院長韓國瑜參選高雄市長時締造「韓流」，他痛批菊市府留下「五千天坑」，也造成陳菊揮之不去的陰霾。

成也高雄、敗也高雄，陳菊就算請辭監察院長，她的宿命仍與高雄息息相關。

陳菊 民進黨 蔡英文 賴清德 賴瑞隆 監察院 新潮流 陳其邁 天坑 氣爆

延伸閱讀

請假逾1年 監察院院長陳菊准辭

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

陳菊請辭獲准 監察院證實並感謝其為監察職權及人權保障的付出

陳菊請辭 監院：尊重並感謝為監察職權及人權努力

相關新聞

請假逾1年 監察院院長陳菊准辭

監察院長陳菊前年底開始請假，已超過一年，引發在野黨質疑，賴清德總統昨天准予陳菊請辭。賴總統昨晚表示，陳菊前年底中風導致身...

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

監察院長陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄12年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政...

府原盼陳菊康復歸位…李鴻鈞未真除院長 高層防監院「綠轉藍」

監察院長陳菊因病請假超過一年後，賴清德總統昨天准辭；總統府也證實，陳菊中風住院，第一時間即提出辭呈，但賴總統盼其安心復健、待身體狀況允許「再行歸位」。監院人士表示，陳菊病情已維持穩定，原力拚大約二月初、農曆春節前出院，但近日評估整體狀況仍感力有未逮，經過和府方溝通後，賴清德總統才會在昨天准予請辭。

冷眼集／菊姐「請假請到頂」 賴總統徇私卻害之

監察院長陳菊因病請假超過一年，昨終於請辭獲准。綜觀賴政府上台後，對國會通過的多項利民法案十分苛刻，包括停砍年金案聲請釋憲及暫停處分、軍警調升福利也不編列預算；對長期請假的陳菊卻百般維護，就算現在准辭止血，但陳菊幾乎把假「請到頂」，不僅是對整飭官箴的監院最大反諷，也更顯賴政府的雙標。

陳菊准辭…國民黨團：選前止損 甩政治包袱

監察院長陳菊請辭獲准，國民黨團批評，此種「尸位素餐」表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，准辭的關鍵在於賴清德總統只想為年底九合一選舉提前止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。民進黨立委賴瑞隆說，「我們心裡既不捨，也滿懷感激與敬意。」

人物側寫／陳菊子弟兵縱橫港都 南霸天毀譽相隨

監察院長陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄十二年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政部長劉世芳、高鐵董事長史哲、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、台鹽前董事長陳啓昱、勞動部前部長許銘春等人都是菊系子弟兵，從地方到中央，菊系盤根錯節。陳菊是民進黨第一代「南霸天」，譽之所至、謗亦隨之。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。