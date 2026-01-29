陳菊准辭…國民黨團：選前止損 甩政治包袱

監察院長陳菊請辭獲准，國民黨團批評，此種「尸位素餐」表現已讓中華民國憲政法治蒙羞，准辭的關鍵在於賴清德總統只想為年底九合一選舉提前止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。民進黨立委賴瑞隆說，「我們心裡既不捨，也滿懷感激與敬意。」

前年十二月，陳菊重感冒再住進高醫，檢查發現右腎有三點五公分腫瘤，醫療團隊建議早期治療，手術過程順利亦恢復良好，不料出院前一天突然右下肢無力，檢查確認是左側腦血管阻塞，醫院搶在黃金時間處置，她因病請假超過一年。醫界人士透露，陳菊雖恢復行走能力，但語言表達能力受損較嚴重，仍須長期復健。

菊系議員簡煥宗及邱俊憲指出，陳菊需要休養，請辭對她是好事，不用再被外界惡意臆測。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，希望陳菊好好養病，健康為重。

國民黨團表示，過去數年，監察院淪為實質的護航機關；賴清德只想為年底選舉止損，避免陳菊變成政治包袱。

國民黨立委王鴻薇質疑，看來陳菊請假「請到頂」，賴總統拖到最後一刻才准辭；但陳菊請假這一年多，也感覺不出監院有受到什麼影響，賴總統若要再提新人選且是酬庸，不如不提。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，依法行政，在法律之前無論何人都不應該有特權，也希望陳菊能夠早日康復。