陳菊請辭獲准 監察院證實並感謝其為監察職權及人權保障的付出

監察院長陳菊請假逾1年，總統府稍早發布總統令准辭。監察院稍早也證實該消息，表示尊重陳菊意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊早日康復。監察院副院長李鴻鈞表示，監察院對陳菊請辭保持中立不評論，一切尊重陳菊家屬及她本人意願。

總統府今發布總統令，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。」陳菊從2024年12月底開始請假，迄今已經請假超過一年。

監察院稍早表示，陳菊主動請辭院長兼國家人權委員會主委，並經總統於下午發布總統令，該令自2月1日生效，監察院尊重陳菊意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊早日康復。

總統府已委請監察院副院長李鴻鈞繼續代理院長，李鴻鈞表示，目前還沒接到消息，一切尊重賴清德總統安排；一切就誠如外界所說因為病情關係，監察院對陳菊請辭保持中立不評論，一切尊重陳菊家屬及她本人意願。