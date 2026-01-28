陳菊請辭獲准 潘孟安不捨她生病請假反遭抹黑

監察院長陳菊請辭獲准，總統府秘書長潘孟安透過臉書發文表示，陳菊因身體不適請假，卻遭受無數無情的抹黑及政治口水，實際上陳菊在生病的第一時間就已經向賴清德總統請辭，直到最近再次堅持請辭，賴總統才不捨批准辭呈；看到陳菊的辭呈，他除了不捨，更多的是對陳菊的敬意與祝福。

潘孟安表示，早在生病之初，陳菊第一時間就已經向賴總統請辭，當時賴總統希望陳菊先以健康為重、安心養病，陳菊仍多次提出辭職之意；這陣子陳菊的身體雖然漸漸好轉，但其責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，賴總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下准辭。

潘孟安表示，陳菊是他政治生涯中重要的前輩，也是心中最敬重的阿姐；陳菊的一生奉獻給了台灣的民主，在白色恐怖時期，陳菊是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，陳菊早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

潘孟安指出，看著那些對陳菊潑去無數的髒水，他萬分不捨；陳菊的心中始終牽掛台灣，看到她的辭呈，心中除了不捨，更多的是對陳菊的敬意與祝福；希望陳菊能好好保重身體，在民主的路上，望陳菊能與台灣繼續前行。